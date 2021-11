O firmă din Pitești, care a primit autorizație pentru construcția unei case, a ridicat un bloc de locuințe

În văzul tuturor, o firmă din Pitești, care a primit autorizație pentru construcția unei case, a ridicat, în schimb, un bloc de locuințe.

Chiar primarul orașului a făcut constatarea și a dispus sistarea lucrărilor și sancționarea vinovaților. Chemat însă de autorități să lămurească lucrurile, patronul firmei a anunțat că se simte rău și că urmează să-și facă un test Covid.

Cei care locuiesc în zonă au crezut, astă-vară, că vor avea un nou vecin. Când clădirea a prins contur, au înțeles însă că vor fi mult mai mulți, pentru că noul imobil semăna a bloc, nu a casă.

Localnică: "Am și zis: Bă, da' asta nu o mai termină, bă? Ce îi mai face, încă un etaj?! Câte etaje o avea ăsta?!"

Nemulțumit, unul dintre locatari a făcut o sesizare miercuri, iar primarul s-a dus imediat în control. Muncitorii nu au știut cine e și au încercat să-l intimideze.

Primarul este supărat că inspectorii din subordinea sa nu au făcut controale încă de când se lucra la fundație.

Cristian Gentea, primar Pitești: "Respectiva firmă are autorizație pentru o locuință, o locuință cu trei unități locative. Am constatat că, de fapt, așa cum vedeți, este vorba de un bloc. De fapt, proprietarul a și spus aseară că are opt apartamente, așa cum se și poate vedea."

Vecinii spun că măsurile luate sunt corecte și trebuiau aplicate.

Localnic: ”Vă dați seama câte locuri de parcare trebuie și pentru blocul ăsta și pentru ălălalt. "

Constructorul este pasibil de o amendă cuprinsă între 10.000 și 100.000 de lei. Contactat, el a spus că recunoaște că este în culpă și va plăti amenda, iar dacă legea îi va permite, va modifica autorizația de construire. Dacă nu va avea această posibilitate, va dărâma ce a construit, ca să rămână clădirea pentru care a fost autorizat.