O femeie s-a luptat cot la cot cu o pumă care îi atacase prietena în timp ce se plimbau cu bicicletele. „Aș fi murit”

Femeia care a fost atacată, Keri Bergere, a suferit răni la nivelul gâtului și al feței și a fost tratată la spital și externată în urma incidentului din 17 februarie, petrecut pe o potecă la nord-est de Fall City, a precizat într-o declarație Departamentul de Pescuit și Faună Sălbatică din Washington.

Femeia a declarat că a petrecut cinci zile la un spital din zonă și că încă se recuperează.

Cele trei femei merg împreună de cinci ani pe trasee și fac ciclism de performanță. Ele au declarat că se aflau la aproximativ 30 de km de destinația finală, în apropiere de pistele de ciclism Tokul Creek, când deodată au apărut două pume, iar una dintre ele a atacat-o pe Keri Bergere și a tras-o de pe bicicletă.

„Îmi amintesc doar că am fost atacată dintr-o parte și am ajuns pe cealaltă parte a drumului, imobilizată la pământ, și am auzit fetele mobilizându-se și luptând pentru viața mea”, a declarat Bergere pentru KING.

Cealaltă pisică a fugit pe dealuri, au spus femeile, în timp ce au organizat un contraatac pentru a o salva din ghearele atacatorului.

„Erica și Tisch au venit cu bastoane și o piatră și s-au luptat corp la corp”, a mai declarat femeia.

Pumele au o forța extraordinară și reușesc cu ușurință să zdrobească cranii și oasele gâtului, spun experții.

Pentru o vreme, se părea că felina nu se va lăsa, iar femeia a intervenit făcând tot ce a putut, inclusiv să o înțepe în ochi și în nas, a povestit ea pentru postul din Seattle.

Dar, după aproximativ 15 minute de la începerea luptei, au spus femeile, felina a cedat, iar femeia a reușit să își scoată fața din fălcile ei.

youtube.com

În acel moment, femeile au folosit o bicicletă pentru a imobiliza animalul în timp ce ajutoarele erau pe drum, au spus ele. Bergere era în apropiere, rănită, dar în viață.

Ofițerii de la Fish and Wildlife au împușcat mortal puma și au scos-o pentru examinare, concluzionând ulterior că aceasta nu avea boli sau anomalii care ar putea contribui la o astfel de provocare, potrivit declarației agenției.

Cea de-a doua pisică nu a fost găsită.

Keri Bergere și-a exprimat recunoștința față de colegele ei de drumeție.

„Știu sigur că aș fi murit dacă nu s-ar fi întors, aș fi dispărut pur și simplu. Acea pumă m-a prins.” a declarat ea pentru KING. "Acea pumă m-a prins".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: