Pe lângă pedeapsa de șase ani de închisoare, instanța i-a impus și o perioadă de supraveghere de probațiune de trei ani. În durata pedepsei a fost inclus timpul petrecut în arest și în arestul preventiv. Astfel, perioada rămasă de executat este de cinci ani, o lună și 25 de zile de închisoare, relateză retv.lv.

Instanța a menținut măsura arestului preventiv până la intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești.

Kamļova va putea contesta sentința la Tribunalul Regional din Riga.

În decembrie 2024, în timpul unei conversații pe WhatsApp cu o cunoștință din Rusia, care era persoană de contact a centrului special de instruire militar-patriotică „Kaskad” din Rusia, inculpata a acceptat propunerea de a ajuta armata rusă să strângă fonduri pentru achiziționarea de echipamente militare destinate utilizării în războiul împotriva Ucrainei.

În timpul conversației, persoana respectivă i-a trimis inculpatei un mesaj prin care îi solicita ajutorul pentru strângerea de bani în vederea achiziționării, în interesul armatei ruse, a unui echipament electronic de război denumit „cupolă de război electronic, dispozitiv de bruiaj pentru drone FPV-4”.

Transferul banilor printr-o cunoștință din Belarus

Conștientă de faptul că nu putea efectua un transfer bancar dintr-o instituție de credit din Letonia către una din Rusia, femeia a contactat prin WhatsApp o cunoștință din Belarus, rugând-o să efectueze transferul în locul ei, fără a-i dezvălui scopul real al plății.

La indicațiile inculpatei, cunoștința acesteia a efectuat, din contul său bancar personal deschis la o instituție de credit din Belarus, o plată în valoare de 157 de ruble belaruse, echivalentul a aproximativ 42 de euro.

Codul penal prevede pentru finanțarea unui conflict armat o pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani și supraveghere de probațiune de până la trei ani.

Înainte ca dosarul să fie trimis procuraturii, ancheta a fost efectuată de Serviciul de Securitate al Statului (VDD).

VDD a reținut-o pe femeie la data de 2 decembrie 2025 și a desfășurat, de asemenea, activități de urmărire penală în două locații asociate acesteia, în Rēzekne și în regiunea Preiļi.