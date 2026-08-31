Femeia, cunoscută pe TikTok sub numele de Not Nic, a povestit întreaga întâmplare într-un videoclip filmat în parcarea magazinului, iar descoperirea a lăsat-o complet derutată, scrie The Mirror.

A găsit banii când proba jacheta

Tânăra căuta haine care să se potrivească stilului său, bazat pe nuanțe de verde și maro. Printre articolele găsite în magazin s-a numărat și o jachetă care i-a atras imediat atenția.

Pentru că îi place stilul oversized, femeia a decis să o probeze. Și-a băgat mâinile în buzunare pentru a vedea cum îi vine, fără să se aștepte la vreo surpriză.

„Eram cu mâinile în buzunare și mă gândeam: hmm, îmi stă bine? Ghici ce scot de aici. Sunt bani...”, a povestit ea.

Inițial, ea a presupus că este vorba despre o sumă mică. Chiar și așa, a decis că va cumpăra jacheta pentru a vedea exact câți bani se află în buzunar.

„Am zis că nici nu-mi mai pasă. O să cumpăr jacheta doar ca să văd câți bani sunt. Pentru că poate e doar un dolar”, a spus femeia.

Surpriza a venit când a început să numere bancnotele

Numărătoarea i-a rezervat însă o surpriză mult mai mare. Femeia și-a dat seama că în buzunar se aflau cel puțin 100 de lire, echivalentul a aproximativ 117 euro.

Dar lucrurile au devenit și mai surprinzătoare. După ce a verificat mai atent bancnotele, femeia a început să creadă că suma ar putea fi de zece ori mai mare decât estimarea inițială.

„De fapt cred că ar putea fi 1.000 de lire”, a spus aceasta.

Descoperirea a transformat rapid bucuria găsirii unui chilipir într-o dilemă. Femeia nu știa dacă are dreptul să păstreze banii găsiți în jacheta second-hand și s-a temut că ar putea avea probleme.

„Este ilegal? Adică, o să am probleme? Uitați-vă câți bani sunt. Sunt foarte mulți bani. Ce fac? Dumnezeule, înnebunesc”, a mărturisit ea.

În cele din urmă, a decis să pună banii într-un loc sigur și să ceară sfatul urmăritorilor săi.

Un lucru era însă cert: jacheta îi plăcea foarte mult, indiferent de ce se afla în buzunarele ei.

Povestea a stârnit numeroase reacții în mediul online. Unii utilizatori au considerat că femeia ar trebui pur și simplu să păstreze banii, mai ales că era dificil de identificat persoana care donase jacheta.