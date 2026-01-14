O companie din SUA vinde rezervări la un hotel pe Lună la 1.000 de dolari. Clădirea nu este finalizată

Căutătorii de senzaţii tari pot opta pentru o vacanţă pe Lună oferită de un start-up californian, care a scos la vânzare, la preţul de 1.000 de dolari, posibilitatea de a rezerva o cameră într-un hotel, care urmează să fie construit până în 2032.

Turiştii spaţiali aspiranţi sunt îndemnaţi să facă această plată de 1.000 de dolari pentru "a intra în istorie" şi a fi printre primii beneficiari ai serviciilor hoteliere oferite în ceea ce compania californiană susţine că va fi "prima structură permanentă dincolo de Terra", scrie Space.com.

Compania Galactic Resource Utilization Space (GRU), înfiinţată de Skyler Chan, absolvent al Universităţii Berkeley, şi-a lansat luni, pe site, opţiunea de rezervare a camerelor şi a prezentat detalii cu privire la arhitectura stabilimentului.

Conform companiei, hotelul va fi format din o serie de module habitabile şi va fi construit printr-un proces de transformare a solului selenar în "structuri durabile". Lucrările de construcţie pe suprafaţa selenară ar urma să înceapă din 2029, dată până la care sunt aşteptate autorizaţiile necesare de la forurile care le pot emite.

Primii clienți

Primii clienţi ai hotelului ar putea fi participanţi la zboruri spaţiale comerciale anterioare dar şi tineri căsătoriţi, bogaţi şi cu simţul aventurii, care vor să dea o nouă dimensiune conceptului de "lună de miere".

Compania susţine că turismul este un factor cheie care va permite lansarea imediată a economiei selenare, ceea ce va asigura "cea mai rapidă cale pentru ca omenirea să devină o specie interplanetară".

"Trăim într-un punct de inflexiune în care putem deveni de fapt interplanetari înainte de a muri", a spus Skyler Chan. "Dacă vom reuşi, miliarde de vieţi omeneşti se vor naşte pe Lună şi pe Marte şi vor putea experimenta frumuseţea vieţii lunare şi marţiene".

Chan este un absolvent în vârstă de 21 de ani, specializat în inginerie electrică şi informatică la Universitatea din California, Berkeley, şi a dezvoltat ideea hotelului lunar ca parte a acceleratorului de startup-uri Y-Combinator. Chan a spus că a strâns fonduri pentru proiect de la investitorii din spatele SpaceX şi Anduril, o companie care dezvoltă sisteme autonome de apărare.

O bază permanentă pe Lună face parte din viziunea expansiunii SUA în spaţiu, condusă de noul administrator NASA, Jared Isaacman, cu sprijinul preşedintelui american Donald Trump. Chan speră că GRU poate juca un rol în transformarea acestor planuri în realitate.

Compania a publicat, de asemenea, o carte albă care prezintă o strategie pentru extinderea prezenţei omenirii pe Lună, începând cu hotelul de lux şi apoi continuând cu ridicarea unei aşezări în jurul acestuia.

"Sunt obsedat de spaţiu încă din copilărie", a spus Chan. "Întotdeauna mi-am dorit să devin astronaut şi mă simt extrem de norocos că îmi fac munca vieţii".

