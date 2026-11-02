În lipsa unor date oficiale, care sunt practic imposibil de obținut, în Spania există în prezent între 40.000 și 50.000 de autospeciale de poliție, aparținând diferitelor structuri ale poliției locale, Gărzii Civile și Poliției Naționale. Este un parc auto foarte mare, care trebuie reînnoit constant, prin achiziția unor vehicule tot mai puțin poluante, relatează El Debate.

Dintre acestea, aproximativ 20.000 de mașini aparțin Gărzii Civile, circa 15.000 Poliției Naționale, iar un număr similar este folosit de polițiile locale. În general, aceste vehicule parcurg mulți kilometri și nu sunt întotdeauna întreținute corespunzător.

Partea neobișnuită a acestei povești este că o companie a achiziționat un lot mare de vehicule care par să fi aparținut unei structuri de poliție municipală — posibil Mossos d'Esquadra, deși nu se știe exact cărei instituții i-au aparținut. Zeci de mașini au fost scoase apoi la vânzare la prețuri foarte mici.

Este vorba despre modele Seat Arona și Ateca, care au un preț de pornire de numai 5.000 de euro. Potrivit companiei, au mai rămas doar câteva exemplare disponibile.

Ultimele exemplare disponibile

Seat Ateca este un SUV de clasă medie, potrivit și pentru familii, echipat cu un motor pe benzină de 150 CP. Seat Arona este un SUV de oraș, tot cu motor pe benzină, dar cu o putere de 120 CP. Ambele modele sunt apreciate pentru performanțe și fiabilitate.

Potrivit anunțului publicat pe rețelele sociale, toate mașinile sunt însoțite de istoricul de întreținere și au inspecția tehnică periodică valabilă. În plus, pot fi vopsite în alb contra unei sume suplimentare de numai 1.000 de euro.

În ceea ce privește semnalele luminoase montate pe plafon, presupunem că acestea sunt îndepărtate înainte de predarea mașinilor, întrucât circulația pe drumurile publice cu astfel de dispozitive pornite este interzisă. În schimb, culorile specifice mașinilor de poliție pot fi păstrate, având în vedere că vehiculele nu mai au însemnele care le identifică drept autospeciale.