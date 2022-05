Mulți încep afaceri de la zero, în timp ce alții vin din familii de agricultori și se înscriu la facultăți de profil care îi ajută să dezvolte o afacere în domeniu.

„Vorba lui tata: Fata mea, ţi-ai băgat banii de nuntă în livadă, ca tata nu mai are alţii”, spune Anca.

Anca Tănăsescu are 33 de ani şi studiază la Facultatea de Horticultură, în Bucureşti. Acum 4 ani s-a hotărât să deschidă o afacere cu o livadă de nuci, însă nimeni din familie nu avea studii de specialitate. Aşa că a făcut ea pasul.

Anca Tănăsescu, fermier: „Eu am învățat să tai - pot să arăt echipei mele cum se taie, dacă am învăţat să plantez, prin exemplu propriu şi explicaţii la faţa locului, transmiţi informaţia mai departe, dar trebuie în primul rând să ai baza teoretică predată sau transmisă de cineva care ştie exact ceea ce spune. Fără şcoală nu merge - au încercat alţii şi s-au lovit de obstacole de care n-au ştiut cum să treacă.”

O asemenea seră cu flori aparține familiei lui Horia. Afacerea au pornit-o părinții, fără să aibă studii, însă şi-au dat seama că au nevoie de cunoştinţe serioase în domeniu. Aşa că s-au înscris la agronomie, iar băiatul lor, Horia, le calcă pe urme.

Horia Deveselu, student: „Ne ocupăm cu amenajări de grădină și producem propriile flori. Am venit la această facultate ca să îl ajut pe tatăl meu în continuare şi să preiau afacerea lui, cu sprijinul lui în spate, aşa este cel mai bine.”

Şi Adrian este în aceeaşi situaţie.

Adrian Atinge, antreprenor: „Eu am vrut să fac un schimb în viaţă, să-mi schimb job-urile şi nu am putut face asta, decât după ce am mers la şcoală. Şi după ce am terminat facultatea m-am apucat de aceasta mini-grădina - terarii.”

Tinerii înţeleg acum că agricultura modernă nu se mai face cu utilaje vechi, ci cu tehnologii inteligente, care le ușurează munca. Iar facultățile de profil s-au adaptat, așa că profesorii folosesc şi ei sisteme de ultima generaţie - cum este creșterea plantelor într-o seră construită după model chinez.

Prof. univ. dr. Adrian Asănică, decanul facultății de Horticultură: „Este un concept prin care, practic jumătate de zi acumulează energia solară într-un perete vertical, care se transforma în căldura, iar seara, când se răceşte aerul, trimite căldura înapoi către plante. nu mai este necesar să consumăm sau să cheltuim suplimentar pe energie, pentru a produce căldură pe timpul serii.”

Prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu, rector USAMV București: „Deşi există un declin demografic în România, numărul studenţilor, sau numărul celor care aplică la facultăţile noastre, este constant. Exista perspective şi există interes foarte mare pentru agricultură.”

În ultimii ani, numărul de tineri fermieri de la noi s-a mărit constant. În bazele de date ale Ministerului Agriculturii sunt înscrişi peste 100.000.