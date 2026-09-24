Există cuvinte care, deși sunt folosite foarte des, pot ridica probleme atunci când trebuie scrise corect. Avem deseori tentația de a adăuga un al doilea „i” când această vocală apare la finalul cuvintelor.

„Noștri” și „voștri”

Formele corecte sunt „noștri” și „voștri”, ambele scrise cu un singur „i” la final. Variantele „noștrii” și „voștrii”, cu doi „i”, sunt greșite.

Confuzia apare în special la pronunție, deoarece „i”-ul de la final poate părea mai puternic atunci când este rostit. Asta deoarece consoana „r” accentuează vocala „i”.

Profesoara de limba română Corina Popa a explicat că regula este una simplă și că aceste forme nu trebuie scrise niciodată cu doi „i”. Pronunția poate fi însă motivul pentru care apare impresia că la finalul cuvântului se aud două vocale.

„Regula este foarte simplă. Scriem «noștri» și «voștri» cu un singur «i». Niciodată cu doi. Avem o consoană foarte puternică, «r». Se numește consoană vibrantă și «i»-ul acela se aude mai puternic. De aceea pare că sunt doi, de fapt este unul singur”, a spus profesoara la Vorbește Lumea.

Exemple:

„Profesorii noștri sunt foarte apreciați.”

sunt foarte apreciați.” „Am mers împreună cu prietenii noștri .”

.” „Aceștia sunt colegii noștri de echipă.”

de echipă.” „Cum sunt colegii voștri ?”

?” „Părinții voștri vă așteaptă.”

De ce apar doi „i” în unele grupuri de cuvinte

Confuzia apare și pentru că, în aceeași propoziție, putem întâlni un substantiv care se scrie cu doi „i”, urmat de „noștri” sau „voștri”, care are un singur „i”. De exemplu, în expresia „colegii noștri”, primul cuvânt se scrie cu doi „i”, în timp ce al doilea are un singur „i”.

Același lucru se întâmplă în exemple precum „prietenii voștri”, „părinții noștri” sau „vecinii voștri”. Cei doi „i” aparțin substantivului și au o explicație gramaticală, în timp ce „noștri” și „voștri” se scriu cu un singur „i”.

Un truc simplu este să fie privite separat cele două cuvinte din expresie: „colegii” poate avea doi „i”, dar „noștri” are întotdeauna unul singur.