Motivul tulburător pentru care sute de maimuțe au fost ucise: „Este dezgustător”

Potrivit autorităților, această acțiune este legală. De asemenea, la vânătoare participă și copii, informează The Sun.

Vânătorii britanici au ucis 500 de babuini și maimuțe timp de aproape 30 de ani.

Sute de primate au fost aduse în Marea Britanie în ultimii ani, babuinii și maimuțele velvet fiind printre preferatele celor care le vânează.

British tourists and even KIDS shoot monkeys for ‘fun’ and pose with their bloodied corpseshttps://t.co/Xt96vr6fPU