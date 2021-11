Moș Crăciun se pregătește de zor pentru a putea livra cadourile la timp, anul acesta. Ce se află în desaga lui

După ce, anul trecut, Moș Crăciun a învățat să folosească tehnologia și s-a întâlnit cu cei mici în mediul online, acum bătrânelul darnic nu mai contenește cu programările pentru a fi sigur că va ajunge în casele tuturor până în Ajun.

Pe lângă daruri, anul acesta, Moș Crăciun are în desagă și certificatul verde, dovadă că s-a vaccinat pentru a-i proteja pe cei din jur. Chiar dacă mai sunt câteva săptămâni până în noaptea magică, părinții au făcut rezervări din timp, iar lista Moșului este aproape finalizată. Tarifele au crescut însă, iar pentru jumătate de oră prețurile pot să depășească și 300 de lei.

În vârstă de peste 70 de ani, Ioan Boncuț seamănă leit cu Moș Crăciun. Ca să reușească să intre în casele celor mici anul acesta, s-a vaccinat.

Ioan Boncuț, Moș Crăciun: „Moșul are și cartea verde și va reuși să meargă la toți copilașii care au fost cuminți. Am atâtea programări, că nici nu știu câte solicitări am și să fac față la toate solicitările, la toți copilașii cuminți."

Recent, Moș Crăciun și-a făcut și doza booster.

Ioan Boncuț, Moș Crăciun: "Mi-am făcut toate cele trei doze, spiridușii mi-au arătat cât de important este și mereu m-au bătut la cap să mă vaccinez. Anul trecut a fost mai greu că nu i-am văzut pe copii."

Armi are 4 ani și îl așteaptă cu nerăbdare pe darnicul bătrânel. Împreună cu părinții i-a scris deja scrisoarea și urmează să o expedieze spre Laponia. Personajele unui serial animat îl fascinează și știe deja ce își dorește.

Andreea Lupulescu, mamă: „Am vrut să facem o rezervare rapid ca să nu pierdem ocazia ca el să se vadă cu moșul. Am vrut ca moșul să fie și vaccinat. E important să ne simțim în siguranță."

De altfel, majoritatea părinților care au rezervat o întălnire cu Moș Crăciun au dorit ca acesta să aibă certificatul verde.

Bogdan Tudor, organizator de evenimente pentru copii: „Aproape 95 la sută agenda Moșului este plină anul acesta. Condiția pe care majoritatea o pun e ca Moș Crăciun să fie vaccinat. Acesta este motivul pentru care în trecut noi aveam în portofoliu mai mulți moși, anul acesta lucrăm doar cu doi, fiindcă doar ei sunt vaccinați."

Alina Oprea, administratorul unui loc de joacă: „Tot personalul, moșii, spiridușii sunt vaccinați."

Prețurile pot depăși 300 de lei pentru o vizită de jumătate de oră a lui Moș Crăciun și a ajutoarelor sale.

În această perioadă, Moș Crăciun ajunge și în restaurante, o metodă a celor din HORECA de a atrage clienți, iar pentru cei care vor o experiență autentică, agențiile de turism au și pachete pentru cei care vor să ajungă în Laponia, țara lui Moș Crăciun. Prețurile pleacă de la 1500 de euro.