Bărbatul, cetățean marocan, a fost acuzat de tăinuire, după ce explicațiile sale nu au lămurit proveniența monedelor. În cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii au găsit hașiș asupra unuia dintre bărbații verificați, precum și trei calupuri de droguri ascunse în vegetația de lângă râu, scrie Il Messaggero.

Cum au fost descoperite

Controlul a avut loc luni, 12 octombrie, când militarii unității speciale „Beretele Verzi” din cadrul Gărzii Financiare italiene, aflați în misiune alături de echipe canine specializate în detectarea drogurilor, au observat un grup de cetățeni străini implicați într-o dispută aprinsă.

Zona mai fusese vizată de acțiuni antidrog, în urma cărora fuseseră descoperite cantități importante de substanțe interzise, ascunse în tufișuri și de-a lungul malurilor râului Talvera.

În timpul verificării persoanelor prezente, un câine special antrenat a semnalat unul dintre bărbați. Asupra acestuia a fost găsită o cantitate mică de hașiș. Ulterior, animalul a condus echipa spre niște tufișuri din apropiere, unde agenții au descoperit trei calupuri de hașiș, cu o greutate totală de aproximativ 100 de grame.

Descoperirea i-a determinat pe agenți să continue verificările.

În timpul cercetărilor suplimentare, în rucsacul cetățeanului marocan au fost găsite cele zece monede din argint. Acestea fuseseră bătute între anii 1813 și 1936 și se aflau într-o stare foarte bună de conservare, fiind perfect curate.

Întrebat despre proveniența lor, bărbatul a declarat că găsise ambalajul în care erau păstrate în apropierea unui coș de gunoi.

Bărbatul a fost acuzat de tăinuire

Explicația nu a reușit să clarifice originea monedelor, astfel că bărbatul a fost acuzat de tăinuire. Potrivit autorităților, acesta are antecedente pentru trafic de droguri, furt și acte de indecență în public. Totodată, i-a fost înmânat un ordin de îndepărtare.

Garda Financiară a confiscat atât cele zece monede istorice, cât și drogurile descoperite în timpul controalelor.

Proveniența monedelor din argint și împrejurările în care acestea au ajuns în rucsacul bărbatului rămân neclare. Anchetatorii continuă cercetările pentru a identifica proprietarul de drept al acestora.