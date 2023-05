Mister elucidat. Cine este personajul „cu coasa” care a apărut la încoronărea regelui Charles în Westminster Abbey | VIDEO

Fanii regali care au urmărit încoronarea regelui Charles al III-lea au rămas uimiți când au văzut un personaj înspăimântător traversând în grabă prin Westminster Abbey în timpul evenimentului istoric din 6 mai.

Personajul misterios îmbrăcat în straie negre a fost văzut fugind pe sub balustrada abației, ținând în mână ceea ce părea a fi un toiag lung, deși unele persoane au descris-o ca fiind o coasă sau că ar fi fost chiar și fantoma Prințesei Diana, decedată în 1997.

Unii au apelat la rețelele de socializare, susținând că figura misterioasă era "Moartea" care își făcea apariția.

Cu toate acestea, cei de la Westminster Abbey au fost întrebați despre adevărata identitate a figurii curioase pentru a pune capăt speculațiilor.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8