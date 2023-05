Cele mai bune momente de la concertul de încoronare de la Windsor. Imagini de colecție cu familia regală britanică | FOTO

Getty

După ceremonie, în tot Regatul Unit al Marii Britanii au fost organizate petreceri de stradă și prânzuri festive pentru a-l sărbători pe Regele Charles al III-lea.

Getty

Getty

Pe parcursul concertului la care au participat superstaruri mondiale, maeștri de muzică clasică și artiști din Commonwealth, Regele și Regina consoartă au stat în loja regală și au admirat spectacolul.

Getty

Mesajul emoționant al prințului William

Prințul William a adus un omagiu pentru tatăl său, regele Charles al III-lea, în timpul concertului de încoronare.

Getty

„Tată, suntem cu toții atât de mândri de tine", a spus prințul de Wales în timpul festivităților.

Getty

William și-a amintit și ce a spus regretata sa bunică, regina Elisabeta a II-a, atunci când a fost încoronată.

Getty

„Încoronările sunt o declarație a speranțelor noastre pentru viitor. Știu că ea este acolo sus, cu drag, veghind asupra noastră și ar fi o mamă foarte mândră", a spus el.

Familia regală a dansat toată noaptea

Getty

Mai mulți membri ai familiei regale au dansat pe toată durata concertului și s-au bucurat de festivitățile prin care a fost celebrată încoronarea regelui Charles al III-lea. Aceștia au fost surprinși dansând de pe scaunele lor, cu steagurile Uniunii în mână.

Getty

Atunci când Lionel Richie a apărut pe scenă pentru a interpreta hiturile „Easy Like Sunday Morning" și „All Night Long", Regele Charles s-a ridicat în picioare.

Getty

Getty

Prințul George și prințesa Charlotte au atras toate privirile. Cei doi au stat alături de părinții lor și s-au bucurat de spectacol. Din păcate, Prințul Louis, în vârstă de 5 ani, a rămas acasă.

Getty

Getty

Spectacol de drone

Un spectacol fabulos de drone a luminat cerul la concertul de încoronare. În timp ce Alexis Ffrench și Zak Abel interpretau un cover al hitului Simple Minds „Don't You Forget About Me", publicul a fost hipnotizat de impresionantul spectacol vizual, scrie CNN.

Getty

Sute de drone au zburat și au luminat cerul nopții, reunindu-se pentru a forma un spectacol de lumini cu tematică naturală - o balenă albastră, un fluture și o bufniță au fost proiectate deasupra castelului.

Getty

Mai multe monumente din Regatul Unit - inclusiv Turnul Blackpool, Castelul Edinburgh și altele - au fost iluminate.

Getty

Rugăciunea regală a lui Katy Perry

Katy Perry, purtând o rochie aurie voluminoasă, s-a numărat printre vedetele care au urcat pe scenă.

Getty

Însoțită de mai mulți soliști și de o orchestră, cântăreața americană a fost întâmpinată cu extaz de mulțime. Printre numeroșii fani care au cântat alături de ea s-a aflat și micuța prințesă Charlotte.

Getty

Ea i-a dedicat cântecul „Firework" Regelui pentru activitatea sa în cadrul British Asian Trust, al cărui ambasador este Katy Perry.

Getty

Adresându-se regelui, ea a spus: „Vă mulțumesc că ați scos la iveală focul de artificii din atât de mulți tineri".

Mesajul lui Tom Cruise pentru Rege

Tom Cruise a fost doar una dintre numeroasele vedete care i-au transmis un mesaj regelui Charles al III-lea. Starul hollywoodian Tom Cruise a ales să facă asta într-un mod inedit.

„De la pilot la pilot, Majestate, puteți fi oricând camaradul meu", a spus starul din „Top Gun" într-un mesajînregistrat.

Moment „Muppets”

Starurile din „The Muppets", Kermit the Frog și Miss Piggy, l-au întrerupt pe prezentatorul Bonneville în timpul unei intervenții.

Îmbrăcat în costum și cravată, Kermit i-a spus lui Bonneville că își caută locul.

„Suntem în loja regală", a spus el.

Sursa: CNN Etichete: , , Dată publicare: 10-05-2023 14:11