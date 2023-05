Detaliile ținutei de încoronare a prințesei Kate pe care nimeni nu le-a observat. A preluat stilul reginei Elisabeta a II-a

Viitoarea regină a apelat la designerul britanic Alexander McQueen pentru ținuta de la ceremonia încoronării. Același designer este cel care i-a creat şi rochia de mireasă, în 2011.

La încoronare, Kate a apărut într-o ţinută flamboiantă, în culorile drapelului britanic. Roba ei de culoarea fildeşului era acoperită de mantia Ordinului Regal Victorian. Cerceii din perle şi diamante pe care i-a purtat i-au aparţinut Dianei.

Fiica ei, prinţesa Charlotte a purtat şi ea o rochie semnată Alexander McQueen, însoțită de o pelerină.

Kate a fost la fel de regală ca întotdeauna. A purtat o rochie din crep de mătase brodată de culoarea fildeșului ivory. Ținuta a avut o broderie argintie, cu motive florale - trandafiri, ciulini, narcise și trifoi.

Ea a luat modelul de stil de la răposata regină Elisabeta a II-a, a cărei rochie de la încoronare a avut, de asemenea, motive florale. La fel ca Regina, ea a încredințat aceluiași designer ținuta pe care o va purta la încoronare.

Regina Elisabeta a II-a a purtat ținute Norman Hartnell pentru ambele ocazii, în timp ce Kate a rămas fidelă designerului Alexander McQueen.

Accesoriul care a înlocuit tiara. Accesoriul pe care prințesa l-a purtat pe cap a fost confecționat din lingouri de argint și cristale. Broderia tridimensională de frunze a fost lucrată cu fir de argint, fiind realizată de Jess Collett și Alexander McQueen.

Prințesa de Wales nu a purtat tiară, la cererea Regelui și a Reginei, conform hellomagazine.com.

Rochia. Kate a purtat o rochie albă strălucitoare semnată Alexander McQueen. Aceleași cusături florale apar și pe rochia Prințesei Charlotte.

Roba. Purtând o mantie de culoare albastru închis a Ordinului Regal Victorian Royal, Kate nu putea arăta mai regal. Prințesa a fost numită „Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order” (GCVO) de către răposata regină în 2019, așa că acum are dreptul de a purta mantia Grand Cross of the Royal Victorian Order. Haina pe care a purtat-o peste rochie a fost realizată din satin de mătase albastru închis. Mantia lungă până la podea este căptușită cu tafta de mătase albă și cu o insignă brodată manual.

Bijuteriile. Pentru bijuterii, Kate a optat pentru cerceii cu perle și diamante ai prințesei Diana, un omagiu emoționant pe care prințesa de Wales l-a adus regretatei mame a lui William. La gât a purtat colierul George VI Festoon al Reginei Elisabeta a II-a, pe care George al VI-lea l-a comandat pentru fiica sa (pe atunci Prințesa Elisabeta) în 1950. Strălucitorul colier - unul dintre preferatele regretatului monarh - a fost realizat din 105 diamante.

