Momente jenante de la încoronarea Regelui Charles. Fanii, îngroziți de „omul în negru” din Westminster Abbey | FOTO-VIDEO

Toți ochii au fost, fără îndoială, ațintiți asupra regelui Charles și a soției sale, regina Camilla, în timp ce au fost încoronați în Westminster Abbey în timpul unei slujbe istorice care a urmat un protocol vechi de secole.

Cu toate acestea, au existat câteva figuri-cheie în rândul celor 2.000 de persoane din mulțime care au sfârșit prin a distrage atenția telespectatorilor și au furat involuntar spectacolul.

De la pălăria extravagantă cu pene a prințesei Anne, care i-a blocat vederea prințului Harry, până la cântăreața Katy Perry, care a provocat o scenă încercând să își găsească locul, au avut loc câteva momente ciudate momente în timpul evenimentului de la Londra care probabil vor fi amintite în anii următori, potrivit The Mirror.

Printre invitații celebri s-a numărat și cântăreața pop americană Katy Perry, care urmează să cânte în concertul de încoronare de duminică seara, alături de Lionel Richie.

Dar Katy, îmbrăcată într-o rochie roz, a lăsat fanii în suspans din motive greșite la ceremonia de sâmbătă.

În drumul ei spre Westminster Abbey, a fost la un pas să cadă din picioare, deoarece tocul pantofilor ei albi aproape că a cedat.

Apoi, odată intrată în interiorul abației, mergând alături de editorul britanic al revistei Vogue, Edward Enninful, artista s-a chinuit să-și găsească locul în mulțime.

Depășită de situație, Katy a cerut ajutorul invitaților deja așezați, în timp ce se plimba printre rânduri, întrebând care era locul ei.

Ulterior, ea a rupt tăcerea câteva ore mai târziu, scriind pe Twitter: "Nu vă faceți griji, băieți, mi-am găsit locul".

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg

Un membru al familiei regale a avut parte de un răspuns nu prea plăcut din partea mulțimii înainte de ceremonie.

Este vorba despre fratele regelui, prințul Andrew, care a fost huiduit în timp ce era condus pe lângă fanii regaliști pe celebrul drum The Mall, între Palatul Buckingham și Westminster Abbey.

Ducele de York s-a confruntat cu furia unor spectatori care și-au exprimat dezgustul față de el de la tribuna din fața Palatului Buckingham.

Deși a participat la slujbă, prințul nu a avut un rol special.

Prince Andrew who was accused of sexually assaulting a sex trafficking victim and stripped of his patronages - wears full royal robes - which symbolises his honour and chivalry.

Prince Harry wears a suit to his father’s coronation because he moved to the US. pic.twitter.com/M9bE0bFngb