Micii designeri din Moldova și-au adus creațiile la Iași. „Scoatem în evidență creativitatea”

Un eveniment dedicat femeilor care au investit în mici afaceri s-a transformat într-un spectacol al creativității, la Iași. Designeri din regiunea Moldovei au pus la vânzare articole de îmbrăcăminte și podoabe lucrate cu migală.

Clientele au plecat acasă cu accesorii și ținute îndrăznețe, numai bune pentru noaptea de Revelion.

25 de designeri din regiunea Moldovei au transformat încăperea într-un spațiu plin de culoare, care s-a animat imediat. Hainele cu design îndrăzneț – piesă unicat ori ediții limitate – au atras imediat atenția. La fel și accesoriile hand-made.

Fată: „Am venit pentru susținere. Mi-au plăcut accesoriile foarte mult, dar am văzut și niște sacouri foarte drăguțe.”

Fată: „Mi-am cumpărat, momentan, o broșă, de la fetele de aici și am mai ochit încă 2-3 lucruri. Tot timpul găsesc.”

Standul cu articole din piele naturală a fost în centrul atenției. Cele cu design clasic rămân mereu în vogă.

Expozant: „Pielea este un material pretențios și, atunci, înainte de a fi asamblat, cusut, trebuie croit și potrivit la milimetru, pentru că, odată cusut, găurile sunt vizibile și nu mai poate fi reansamblat.”

Și pentru copii au fost create costume care să-i aducă mai aproape de personajele ideale.

Expozant: „Copiii, în general, își doresc fie personaje din povești sau desene animate, sau cele pe care le construiesc ei înșiși în spectacolele pe care le au, să fie cât mai ochioase pe scenă.”

Alice Antipa, organizator: „Am organizat târgul cu scopul de a promova sustenabilitatea, de a promova economia locală și a promova designerii. Am fost în fiecare atelier al fiecărui designer, pentru a le cunoaște emoția, povestea din spatele ținutelor.”

Sabina Savinescu, reprezentanta unei companii: „Pentru noi este mai important să scoatem în evidență creativitatea pe care o găsim în Iași și nu numai.”

Intrarea la eveniment a fost gratuită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













