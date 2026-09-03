„Masa Care Unește”: 20.000 de oameni, la aceeași masă în București pentru un record Guinness

În doar două săptămâni de la startul înscrierilor, peste 14.000 de locuri pentru evenimentul din Piața Constituției și de pe Bulevardul Unirii au fost deja rezervate. Înscrierile continuă pe masacareuneste.ro până la epuizarea ultimelor locuri. Fiecare participant contează pentru atingerea obiectivului evenimentului.

Mii de oameni, din țară și din străinătate, au spus deja „Da”

Participanții vin din toate județele României, dar și din afara țării. Bucureștiul conduce în clasamentul înscrierilor, iar grupuri numeroase s-au format și în Alba Iulia, Cluj-Napoca și Constanța. Unii dintre oaspeți au participat și la recordul stabilit anul trecut de „Masa Care Unește”, la Alba Iulia. Cel mai mare grup înscris până acum este cel al Băncii de Alimente Sector 6, cu peste 1.000 de participanți.

Din străinătate, cele mai multe înscrieri provin din Europa. În Germania s-au format grupuri de români, sași sau germani care vor veni la București special pentru acest eveniment. Participanți numeroși sunt așteptați și din Italia, unde românii din diaspora au invitat prieteni și cunoscuți italieni să fie parte din povestea „Masa Care Unește”.

Ce se va întâmpla pe 12 septembrie

Accesul la eveniment începe la ora 16:00 în Piața Constituției din București. Fiecare participant va primi prin e-mail informațiile despre sectorul în care este repartizat și poarta de acces. Participanții vor avea ocazia să îi cunoască pe oamenii așezați alături de ei și să trăiască împreună unul dintre cele mai ample evenimente comunitare organizate în centrul Capitalei. Programul zilei de 12 septembrie va include parade, momente artistice și concerte. Cel mai important moment al zilei va avea loc la 17:45, când cei 20.000 de participanți trebuie să fie simultan la masă pentru verificarea oficială Guinness World Records. De la ora 18:30 reprezentantul Guinness World Records va anunța rezultatul oficial al tentativei, iar de la ora 19:00 vor începe concertele caritabile pentru cauza socială: construcția primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, de care vor beneficia anual peste 5.700 de copii care suferă de afecțiuni psihice severe și au nevoie de ajutorul nostru.

„Masa Care Unește este un proiect construit prin implicarea unei întregi comunități, iar partenerii care au ales să ni se alăture au un rol esențial în transformarea acestei idei într-un eveniment de o asemenea amploare. Le mulțumim tuturor pentru încredere, pentru resursele oferite și pentru disponibilitatea de a contribui la un proiect care aduce oamenii împreună. Pe 12 septembrie, fiecare contribuție se va regăsi în experiența celor 20.000 de oameni pe care ne dorim să îi vedem la aceeași masă. Este, poate, cea mai concretă expresie a ideii care ne-a însoțit de la început: atunci când îți merge bine, lungește masa și fă loc și pentru ceilalți”, a declarat Alexa Vîlcan, fondator Bloom The World.

Înscrierile continuă până la ocuparea celor 20.000 de locuri. Participarea este gratuită, pe baza înscrierii prealabile pe masacareuneste.ro. Fiecare loc ocupat contează. Se pot face înscrieri individuale, precum și pentru familii sau grupuri.

Peste 5 tone de mâncare vor fi servite celor 20.000 de participanți

Pentru eveniment vor fi pregătite 20.000 de porții de mâncare, în total vor fi folosite peste 5 tone de alimente cu ajutorul partenerilor evenimentului, iar MAGGI este responsabil de gustul care ne aduce împreună. Meniul va include preparate tradiționale, deserturi și fructe. Vel Pitar contribuie cu pâine pentru toată masa, Deroni pune la dispoziție orezul de cea mai bună calitate. Periș și Șorici Crocanți vor pune la dispoziție carnea pentru masă, iar Agroland va oferi 20.000 de ouă curcubeu. SanoVita, Sweeteria și Interbrands Orbico se vor ocupa de deserturile delicioase. Mâncarea va fi pregătită în mai puțin de 24 de ore în bucătăria pusă la dispoziție de Banca de Alimente Sector 6, împreună cu tot suportul logistic pentru eveniment. Echipa va fi coordonată de bucătari din Alba Iulia, Sibiu și Hunedoara, alături de aproximativ 50 de voluntari. Pentru a reduce risipa alimentară, Banca de Alimente Sector 6 va prelua surplusul de produse și preparate și îl va redistribui către persoane și comunități vulnerabile.

Fiecare participant va putea păstra o parte dintre obiectele și produsele pregătite pentru eveniment, printre care farfuria personalizată cu datele evenimentului, vază cu flori sau bucăți din fața de masă. În total, organizatorii pregătesc aproximativ 22 de produse cadou pentru fiecare participant. Pe zona de hidratare Aqua Carpatica și Capri-Sun oferă băuturi gratuite pentru fiecare dintre cei 20.000 de participanți. Pentru ca toată masa să rămână curată, Elfi va asigura șervețele pentru toți participanții. Toate alimentele vor fi livrate la „Masa Care Unește” în timp record cu ajutorul partenerului Freshful. Nici zona de bunăstare și relaxare nu va fi evitată, cei de la Douglas au pregătit o zonă dedicată pentru oaspeți, iar BCR se va ocupa de lecții de educație financiară pentru participanți, în pauzele evenimentului.