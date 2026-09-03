„Masa Care Unește”: 20.000 de oameni, la aceeași masă în București pentru un record Guinness

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Kv

Bucureștiul se pregătește pentru Guinness World Records și are nevoie de 20.000 de oameni la „Masa Care Unește”, pe 12 septembrie. 

autor
Stirileprotv

În doar două săptămâni de la startul înscrierilor, peste 14.000 de locuri pentru evenimentul din Piața Constituției și de pe Bulevardul Unirii au fost deja rezervate. Înscrierile continuă pe masacareuneste.ro până la epuizarea ultimelor locuri. Fiecare participant contează pentru atingerea obiectivului evenimentului.

Mii de oameni, din țară și din străinătate, au spus deja „Da”

Participanții vin din toate județele României, dar și din afara țării. Bucureștiul conduce în clasamentul înscrierilor, iar grupuri numeroase s-au format și în Alba Iulia, Cluj-Napoca și Constanța. Unii dintre oaspeți au participat și la recordul stabilit anul trecut de „Masa Care Unește”, la Alba Iulia. Cel mai mare grup înscris până acum este cel al Băncii de Alimente Sector 6, cu peste 1.000 de participanți.

Din străinătate, cele mai multe înscrieri provin din Europa. În Germania s-au format grupuri de români, sași sau germani care vor veni la București special pentru acest eveniment. Participanți numeroși sunt așteptați și din Italia, unde românii din diaspora au invitat prieteni și cunoscuți italieni să fie parte din povestea „Masa Care Unește”.

Ce se va întâmpla pe 12 septembrie

Accesul la eveniment începe la ora 16:00 în Piața Constituției din București. Fiecare participant va primi prin e-mail informațiile despre sectorul în care este repartizat și poarta de acces. Participanții vor avea ocazia să îi cunoască pe oamenii așezați alături de ei și să trăiască împreună unul dintre cele mai ample evenimente comunitare organizate în centrul Capitalei. Programul zilei de 12 septembrie va include parade, momente artistice și concerte. Cel mai important moment al zilei va avea loc la 17:45, când cei 20.000 de participanți trebuie să fie simultan la masă pentru verificarea oficială Guinness World Records. De la ora 18:30 reprezentantul Guinness World Records va anunța rezultatul oficial al tentativei, iar de la ora 19:00 vor începe concertele caritabile pentru cauza socială: construcția primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, de care vor beneficia anual peste 5.700 de copii care suferă de afecțiuni psihice severe și au nevoie de ajutorul nostru.

Recomandări Video

Masa Care Unește este un proiect construit prin implicarea unei întregi comunități, iar partenerii care au ales să ni se alăture au un rol esențial în transformarea acestei idei într-un eveniment de o asemenea amploare. Le mulțumim tuturor pentru încredere, pentru resursele oferite și pentru disponibilitatea de a contribui la un proiect care aduce oamenii împreună. Pe 12 septembrie, fiecare contribuție se va regăsi în experiența celor 20.000 de oameni pe care ne dorim să îi vedem la aceeași masă. Este, poate, cea mai concretă expresie a ideii care ne-a însoțit de la început: atunci când îți merge bine, lungește masa și fă loc și pentru ceilalți”, a declarat Alexa Vîlcan, fondator Bloom The World.

Înscrierile continuă până la ocuparea celor 20.000 de locuri. Participarea este gratuită, pe baza înscrierii prealabile pe masacareuneste.ro. Fiecare loc ocupat contează. Se pot face înscrieri individuale, precum și pentru familii sau grupuri.

Peste 5 tone de mâncare vor fi servite celor 20.000 de participanți

Pentru eveniment vor fi pregătite 20.000 de porții de mâncare, în total vor fi folosite peste 5 tone de alimente cu ajutorul partenerilor evenimentului, iar MAGGI este responsabil de gustul care ne aduce împreună. Meniul va include preparate tradiționale, deserturi și fructe. Vel Pitar contribuie cu pâine pentru toată masa, Deroni pune la dispoziție orezul de cea mai bună calitate. Periș și Șorici Crocanți vor pune la dispoziție carnea pentru masă, iar Agroland va oferi 20.000 de ouă curcubeu. SanoVita, Sweeteria și Interbrands Orbico se vor ocupa de deserturile delicioase. Mâncarea va fi pregătită în mai puțin de 24 de ore în bucătăria pusă la dispoziție de Banca de Alimente Sector 6, împreună cu tot suportul logistic pentru eveniment. Echipa va fi coordonată de bucătari din Alba Iulia, Sibiu și Hunedoara, alături de aproximativ 50 de voluntari. Pentru a reduce risipa alimentară, Banca de Alimente Sector 6 va prelua surplusul de produse și preparate și îl va redistribui către persoane și comunități vulnerabile.

Fiecare participant va putea păstra o parte dintre obiectele și produsele pregătite pentru eveniment, printre care farfuria personalizată cu datele evenimentului, vază cu flori sau bucăți din fața de masă. În total, organizatorii pregătesc aproximativ 22 de produse cadou pentru fiecare participant. Pe zona de hidratare Aqua Carpatica și Capri-Sun oferă băuturi gratuite pentru fiecare dintre cei 20.000 de participanți. Pentru ca toată masa să rămână curată, Elfi va asigura șervețele pentru toți participanții. Toate alimentele vor fi livrate la „Masa Care Unește” în timp record cu ajutorul partenerului Freshful. Nici zona de bunăstare și relaxare nu va fi evitată, cei de la Douglas au pregătit o zonă dedicată pentru oaspeți, iar BCR se va ocupa de lecții de educație financiară pentru participanți, în pauzele evenimentului.

40 de ore pentru construirea mesei de peste 5 kilometri

Construcția mesei va începe în dimineața zilei de 10 septembrie, cu implicarea directă a partenerilor SafeSteel și SafeWood. SafeSteel va asigura planificarea și coordonarea tehnică a lucrărilor, inclusiv trasarea topografică, organizarea șantierului, echipele și utilajele necesare, iar SafeWood va participa la realizarea efectivă a structurii, de la poziționarea europaleților până la instalarea blaturilor din PAL. Pentru construcție vor fi aduse peste 10 TIR-uri cu europaleți și PAL cu ajutorul firmei Kronospan. După eveniment, europaleții vor fi returnați, iar PAL-ul folosit pentru construcția mesei va fi direcționat către proiecte pentru centre de copii unde va fi transformat în mobilier. Fabrica Apulum pregătește 20.000 de farfurii din ceramică reciclată, iar peste 20.000 de fire de flori vor fi aduse din Olanda. Pentru realizarea feței de masă personalizate, Fabrica de Ambalaje Cartonate a produs în Polonia o ștanță specială, cu dimensiuni de aproximativ 2,44 x 1,22 metri.

Participanții pot susține prin donații construirea celui mai mare spital de psihiatrie pediatrică făcut de Fundația Metropolis

Anul acesta, participanții sunt invitați să transforme prezența lor într-un gest de solidaritate și să susțină prin donații proiectul Fundației Metropolis pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în cadrul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”. Donațiile pot fi făcute încă din momentul rezervării locului pe masacareuneste.ro, iar pe 12 septembrie vor fi disponibile coduri QR dedicate și urne pentru donații. Companiile partenere pot contribui, la rândul lor, la campania de strângere de fonduri.

Organizarea evenimentului este susținută de companii care contribuie cu produse, materiale, servicii și suport logistic: MAGGI, în calitate de partener principal, Kronospan, Apulum, Vel Pitar, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Edenred, Hora, Douglas, Deroni, SafeSteel, SafeWood, Top Expert Proiect, Freshful, Elfi, Bolt, Periș, Flori Holland, Fabrica de Ambalaje Cartonate, Generali, Banca de Alimente Sector 6, Interbrands Orbico, NESCAFÉ, NESCAFÉ Dolce Gusto, SanoVita, Pfanner, Capri Sun, Agroland, House of Horeca, Apuseni, Sweeteria, Apidava, Satul Banului, Glamour Floors, Drummers Print, Conica, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, MainFreight, Șorici Crocanți, PromoBicicleta, iSense, Mommy HAI și Crucea Roșie Română - Filiala Sector 1.

Masa Care Unește este un eveniment organizat de Bloom The World și comunicat de Magic Maker Communication, parte din grupul UNTOLD Universe.

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Scoasă la cafea, Sorana Cîrstea le-a spus americanilor tot despre România
VIDEO Scoasă la cafea, Sorana Cîrstea le-a spus americanilor tot despre România
Citește și...
Stiri Diverse
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă

Vinetele coapte au un gust deosebit, având o aromă bogată, ușor afumată, și o textură cremoasă, care le face extrem de versatile în bucătărie.  
Stiri Diverse
Ce fel de sare se pune la murături. Secrete pentru ca murăturile să rămână tari și gustoase

Murăturile sunt o tradiție veche și îndrăgită în bucătăriile din întreaga lume, iar în România ele ocupă un loc special pe mesele noastre, mai ales în sezonul rece.  
Stiri Diverse
Plaja spectaculoasă din Creta care a ajuns „iadul pe Pământ”. Mii de turiști s-au înghesuit pe țărm. VIDEO

O plajă spectaculoasă din Grecia a ajuns să fie descrisă drept „iadul pe Pământ”, după ce a fost luată cu asalt de mii de turiști. 

Recomandări
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan, apariție surpriză la şedinţa CSM: „Să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost, astăzi, într-o vizită neanunțată, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat, astfel, pentru prima dată la o şedinţă a CSM.

Știri Actuale
Interes uriaș pentru platforma e-SănătateaMea: 25.000 de cereri ROeID sunt în așteptare. Guvernul a suplimentat personalul

Personalul care validează identităţi digitale prin ROeID va fi suplimentat de la 40 la 59 de angajaţi, în contextul în care 25.000 de cereri se află în aşteptare, informează Guvernul.

Stiri Mondene
PRO TV anunță grila de toamnă! Spectacolul continuă la PRO TV și pe VOYO

Toamna aceasta, România are din nou motive să rămână cu ochii pe micul ecran.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20 | Impactul gripei asupra sănătății cardiovasculare: ce trebuie să știm

30:48

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Septembrie 2026

47:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Septembrie 2026

01:55:16

Alt Text!
Superspeed
S11E01

22:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Gigi Becali i-a stabilit deja prețul lui Denis Drăguș: "I-am pus clauză, îl și vând"

Sport

I-a dat replica lui McEnroe: campionul de la București, o nouă victorie mare la New York, după eliminarea lui Djokovic