La începutul acestui an, maimuța Punch a cucerit inimile a milioane de oameni pe rețelele de socializare, după ce a fost respinsă de mama sa.

Puiul de elefant a devinit viral

Acum, un adorabil pui de elefant asiatic a suferit aceeași soartă – devenind, în acest proces, o senzație virală pe internet, scrie Daily Mail.

Linh Mai s-a născut la Grădina Zoologică Națională Smithsonian din Washington, pe 2 februarie.

Din păcate, mama ei a manifestat inițial agresivitate față de pui, forțând-o pe „mătușa” lui Linh Mai, Swarna, să intervină.

Din fericire, Swarna are un „talent înnăscut”, potrivit muzeului.

„Deși Swarna nu a născut niciodată un pui, are un talent înnăscut când vine vorba de îngrijirea instinctivă a unuia. Swarna manifestă echilibrul perfect între «îngrijirea maternă» și acordarea unei anumite independențe lui Linh Mai.”, a explicat acesta.

Adorabilul pui a devenit rapid un favorit pe rețelele de socializare, un utilizator de TikTok spunând: „Avem o altă situație emoționantă. Inima mea nu mai suportă asta.”

Motivul pentru care mama lui Linh Mai a respins-o rămâne un mister.

Mama elefantului și-a respins puiul

Cu toate acestea, abandonul este „foarte rar” în rândul elefanților asiatici, potrivit lui Joshua Plotnik, profesor de psihologie la Hunter College din cadrul City University din New York, specializat în comportamentul elefanților.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian, el a explicat că „mamele elefant și familiile pot uneori să respingă un pui”, mai ales dacă mama este „stresată sau când circumstanțele pun în pericol siguranța restului turmei”.

Acum că Linh Mai este separată de mama ei, Swarna o ajută să o crească.

„La început, Linh Mai era mai concentrată pe noi, îngrijitorii ei, ca fiind cei care îi dădeau biberonul. Odată ce Swarna a preluat rolul de mătușă, acest lucru s-a schimbat și începem să o vedem urmând exemplul lui Swarna. În loc să alerge cu mult înaintea lui Swarna, așa cum făcea la început, Linh Mai rămâne acum lângă ea, așteptând semnalul de „ok” pentru a merge mai departe. A fost cu adevărat minunat să vedem cum relația lor a înflorit și să le urmărim comunicând una cu cealaltă în acest fel.”, a explicat grădina zoologică.

În ciuda faptului că este separată de mama sa, Linh Mai este „plină de viață”, a adăugat grădina zoologică.

Internauții au reacționat emoțional

„Chiar dacă Linh Mai nu este alături de mama sa, Nhi Linh, ea este plină de viață și foarte jucăușă. Îngrijirea unui pui de elefant – inclusiv hrănirea non-stop – este una dintre cele mai epuizante experiențe prin care a trecut vreodată echipa noastră. În același timp, a fost incredibil de satisfăcător și a meritat tot efortul, sudoarea și lacrimile pentru a o vedea cum se dezvoltă.”, au spus ei.

De la nașterea ei, acum două luni, iubitorii de animale s-au adunat pe rețelele de socializare pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la relația lui Linh Mai cu mama sa.

„De ce ar respinge-o mama????”, a comentat un fan pe TikTok.

Un altul a adăugat: „mamele continuă să-și respingă puii, aproape ca și cum s-ar simți obligate să-i nască. Am atâtea emoții contradictorii în acest moment.”

Iar unul a glumit: „acum plâng din cauza puiilor de elefant.”