Proprietarii podgoriilor fac tot mai multe investiții ca să le ofere clienților experiențe inedite în jurul ocupației de bază, care este vinul. Iar producția se anunță bună anul acesta.

La 7 kilometri de centrul Iașiului, în mijlocul unei podgorii care se întinde pe 20 de hectare răsună muzica de club. Cu DJ și vin din plin ținut la gheată, petrecerile organizate aici au succes.

Femeie: „Cu tot cu degustare este ceva inedit, mai ales datorită explicațiilor pe care ni le oferă"

Proprietarii au investit un milion de euro din fonduri europene, plus credite.

Constantin Pruteanu, manager somelier: „Am venit cu această sală pentru evenimente, lansare de produs, evenimente corporate, personale, botezuri, nunți. În aer liber, te bucuri de soare, de vița de vie"

Potrivit Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole, în ultimii ani s-au investit sute de milioane de euro în cramele românești.

Robert Băicoianu, director executiv ONIV: „Au început să apară mai multe activități. Festivaluri, întâlniri, sunt invitați diverși artiști, piste pentru biciclete, amenajarea de locuri speciale pentru corturi"

La poalele unui deal de lângă Boldești Scăeni, în județul Prahova, găsim o altă cramă - care va avea curând și hotel.

Alexandru Ninel, proprietar: „Le oferim și un pic de interacțiune, și un pic de istorie și un pic de fabricație a vinului."

Tot în Prahova, turiștii pot face turul podgoriilor din Dealu Mare cu un autocar supraetajat. Costă 50 de lei de persoană iar cursa durează 30 de minute. Cei care vor să se plimbe prin vie cu o mașină de epocă vor da 500 de lei, 4 persoane.

Vasile Ene, proprietar: „Facem trecerea de la această viață foarte agitată pe care o ducem în ziua de astăzi și ajungem cumva în perioada interbelică unde lucrurile se mai întâmplau cu viteză mult mai lentă."

Între timp, datorită căldurii se anunță o producție bună de struguri în toată țara.

Cristian Tudor, oenolog: „Nu suntem în faza de analiză a acumulărilor de zaharuri, dar după aspect la momentul acesta strugurii sunt viguroși, sunt sănătoși."

Noi am avut noroc, însă canicula și incendiile au făcut prăpăd anul acesta în viile din Franța și Italia.