Jandarmii montani din Bacău au sărbătorit 21 de ani de activitate alături de turiști și copii, în Salina Târgu Ocna

Jandarmii montani din Bacău au sărbătorit, duminică (5 octombrie), în salina de la Târgu Ocna, 21 de ani de la înfiinţare, iar turiştii au avut parte de o zi specială.

Militarii au stat de vorbă cu ei şi de departe cei mai încântaţi au fost copiii pentru că au putut să încerce echipamentele speciale.

Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt: „Astăzi sărbătorim 21 de ani de activitate a jandarmilor montani în judeţul Bacău şi 24 de ani de la înfiinţarea acestei structuri la nivel naţional. La mulţi ani tuturor jandarmilor montani, multă putere de muncă şi misiuniîncheiate cu bine”.

Turiştii care se aflau în mină au apreciat vizita jandarmilor şi după mai lute discuţii despre ce înseamnă misiunile militarilor au ţinut şi ei să îi felicite.

Copil: „La mulţi ani tuturor jandarmilor montani din România”.

Barbat: „La mulţi ani de ziua jandarmilor”.

Femeie: „Multă sănătate jandarmilor din toată ţara”.

Jandarmii au adus în mină autospecialele cu care merg în misiune, dar şi echipamentele care îi protejează atât pe ei, cât şi pe cei în sprijunul cărora intervin. Cei mici au fost evident foarte încântaţi pentru ca s-au putut apropia de militarii care le-au explicat ce înseamnă meseria lor şi ce echipamente folosesc.

Alexandru Rebegea: „A fost foarte frumos şi mi-a plăcut să stau de vorbă cu ei. Sunt foarte prietenoşi şi m-au lăsat să fac poze cu echipamentul lor”.

Ileana Popescu: „Chiar a fost o surpriză pentru noi care am venit la relaxare. Am stat de vorbă cu ei şi nepoţii au încercat echipamentul. Nu se sie niciodată ce meserie îi aşteaptă”.

Constantin Munteanu: „E o meserie de bărbaţi puternici şi un cred că oricine poate face asta. E bine că vin lângă noi şi ne arată cu ce se confruntă. Cred că fiecare dintre noi poate învăţa ceva din această experienţă”.

Unii dintre copii spun că au fost fermecaţi de militarii în albastru şi au promis că atunci când vor creşte vor bate la porţile jandarmeriei.



