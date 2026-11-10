Medicii explică faptul că, în acest interval, au loc schimbări ale tensiunii arteriale și ale compoziției sângelui, care pot favoriza formarea cheagurilor.

Dr. Trisha Pasricha, profesor asistent la Harvard Medical School, a explicat într-un articol publicat în The Washington Post că tensiunea arterială crește în mod natural atunci când ne trezim. Presiunea suplimentară exercitată asupra pereților arterelor poate favoriza apariția unui AVC, provocat fie de blocarea unui vas de sânge, fie de ruperea acestuia, notează The Independent.

Însă tensiunea arterială nu este singurul factor. Potrivit specialiștilor, sângele devine mai predispus la coagulare în primele ore ale zilei. Trombocitele, fragmente celulare care contribuie la oprirea sângerărilor, tind să se aglomereze mai ușor dimineața. Acest proces este influențat de ritmul natural somn-veghe și de variațiile hormonale.

În același timp, mecanismele organismului care dizolvă cheagurile de sânge sunt mai puțin eficiente în primele ore ale dimineții, a explicat dr. Gregory Albers, profesor de neurochirurgie și director al Centrului pentru AVC de la Universitatea Stanford.

Intervalul orar asociat cu un risc mai mare

Mai multe cercetări au identificat o legătură între primele ore ale dimineții și apariția accidentelor vasculare cerebrale. Un studiu realizat în 1998 de cercetători de la Rush University, care a analizat aproape 12.000 de pacienți, a constatat că riscul de AVC era cu 72% mai mare între orele 6:00 și 9:00.

De asemenea, o cercetare publicată în 2002 de Wayne State University a arătat că până la jumătate dintre accidentele vasculare cerebrale severe se produc dimineața. Aceleași modificări fiziologice pot contribui și la creșterea riscului de infarct în primele ore ale zilei, potrivit unor cercetători de la Queen Mary University of London.

AVC-ul apare tot mai des și la tineri

Deși majoritatea americanilor care suferă un AVC au peste 65 de ani, numărul cazurilor în rândul adulților tineri este în creștere.

Un studiu realizat de Universitatea din Cincinnati și publicat în septembrie a constatat că rata accidentelor vasculare cerebrale în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 54 de ani din regiunea Midwest aproape s-a dublat între 1993 și 2020.

Medicii atrag atenția că tot mai mulți pacienți tineri prezintă factori de risc precum hipertensiunea arterială, diabetul, colesterolul ridicat, obezitatea și fumatul.

În Statele Unite se înregistrează aproximativ 795.000 de accidente vasculare cerebrale în fiecare an, iar aproape 140.000 dintre acestea sunt fatale, potrivit American Brain Foundation. Statisticile arată că, în medie, o persoană suferă un AVC la fiecare 40 de secunde.

Cum poate fi recunoscut un AVC

Recunoașterea rapidă a simptomelor este esențială. Printre semnele care pot indica un accident vascular cerebral se numără:

modificări bruște ale vederii;

pierderea echilibrului sau dificultăți de coordonare;

slăbiciune la nivelul unui braț;

asimetria feței sau căderea unei părți a acesteia;

dificultăți de vorbire.

Cu cât tratamentul este administrat mai repede, cu atât cresc șansele de recuperare, avertizează American Heart Association. Dacă apar astfel de simptome, este necesară solicitarea imediată a ajutorului medical de urgență.