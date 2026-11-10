Nu va ajunge, însă, în penitenciar, dacă respectă anumite obligații.
Corespondent PROTV: „Decizia vine la aproape șase luni de la incidentul din sala de clasă. Potrivit anchetatorilor, băiatul, elev în clasa a 4-a, nemulțumit de rezultatul obținut la Evaluarea Națională, și-ar fi rupt lucrarea. Potrivit rechizitoriului, femeia l-a lovit pe băiat peste față și cap, l-a prins de gât și l-a ridicat de la sol. Apoi, l-a lovit de mai multe ori peste ceafă. În urma agresiunii, copilul a avut nevoie de două zile de îngrijiri medicale. Elevii au asistat la scenele violente, iar procurorii au arătat că acest comportament al învățătoarei a provocat teamă în rândul copiilor. Dascălul a fost judecat pentru purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice. Magistrații Judecătoriei Medgidia au stabilit o pedeapsă de un an și nouă luni de închisoare pentru purtare abuzivă, însă au decis amânarea aplicării pedepsei pentru o perioadă de doi ani. Asta înseamnă că femeia nu va ajunge, deocamdată, în penitenciar, dacă respectă obligațiile impuse de instanță. În același dosar, judecătorii au achitat-o pentru acuzația de tulburare a ordinii și liniștii publice. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Învățătoarea de 53 de ani nu mai predă, spun cei de la Inspectoratul Școlar.”