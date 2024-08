Incidentul rar care ține la sol rachetele Falcon 9 ale SpaceX. Ce se întâmplă cu prima călătorie spaţială privată din istorie

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA a anunțat, miercuri, că racheta Falcon 9 a SpaceX a eşuat în încercarea de aterizare în timpul unei misiuni de rutină de plasare a sateliţilor Starlink. Este pentru a doua oară în acest an când rachetele companiei lui Elon Musk sunt reţinute la sol, relatează AFP şi Reuters.

Acest eşec ar putea întârzia decolarea misiunii Polaris Dawn, care îşi propune să efectueze prima ieşire spaţială privată din istorie. Lansarea a fost deja amânată de două ori în ultimele zile, mai întâi din cauza unei probleme tehnice, apoi din cauza vremii. O nouă dată este acum în aşteptare.

Miercuri, înainte de răsărit, o rachetă Falcon 9 care transporta sateliţii Starlink ai companiei - un serviciu care oferă o conexiune prin satelit la internet - a decolat fără probleme din Florida. După ce şi-a lăsat încărcătura, prima treaptă a rachetei a coborât ca de obicei pentru a ateriza pe o barjă din larg. Acest procedeu, marea inovaţie a SpaceX, permite companiei să reutilizeze această parte a vehiculului şi să reducă astfel costurile. Însă o înregistrare video a manevrei arată cum prima treaptă a luat foc în momentul aterizării pe barjă, apoi s-a răsturnat pe o parte.

Compania miliardarului Elon Musk a precizat că acesta era cel de-al 23-lea zbor al aeronavei.

SpaceX Landing Fail: After a successful launch for Starlink, SpaceX Falcon 9's first stage booster tipped over following touchdown on “A Shortfall of Gravitas” droneship. Landed perfectly, then it starts to tilt! This was the booster's 23rd launch. Which, in itself, is amazing! pic.twitter.com/M2jIEYmwzJ