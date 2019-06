Imagini virale. Reacția unui chelner care varsă halbele de bere de două ori, la aceeași masă

Imaginile au fost surprinse într-un bar din Dublin, Irlanda.

Ajuns la o masă cu tava plină de halbe de bere, chelnerul nu pare să aibă vreo reacție atunci când paharele se varsă rând pe rând, clienții fiind cei care încearcă să redreseze situația.

În video se vede apoi cum chelnerul revine cu o tavă plină cu halbe de bere, care însă se varsă tot la masa cu pricina.

Reacția clienților din jur, dar și a chelnerului sunt grăitoare pentru penibilul situației.

NIGHTMARE SHIFT: This barman's day went from bad to worse when he dropped one entire tray of drinks, and then fumbled the replacement beers too. https://t.co/z1JMYhou6T pic.twitter.com/XvHBhC9hH5