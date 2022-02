Imagini dramatice în Oceanul Atlantic. Un covor plutitor de pești morți acoperă mii de metri pătrați

Un covor plutitor de pești morți acoperă mii de metri pătrați.

Activiștii de mediu Sea Shepherd sunt cei care au filmat aceste secvențe. Ei estimează că ar fi vorba de 100.000 de leșuri provenite de la o subspecie de cod.

Acuzați sunt oameni care lucrează pe un pescador deținut de o companie olandeză, al doilea cel mai mare din lume. Ecologiștii susțin că aceștia au descărcat în mod deliberat peștele, fiind o "captură accidentală".

În schimb, asociația care reprezintă proprietarul navei, susține că fenomenul a fost cauzat de o ruptură la plasa de pescuit, pe care a semnalat-o autorităților. Ministrul maritim al Franței a cerut o anchetă.

More than 100,000 dead fish spotted off French Atlantic coasthttps://t.co/jgQ5vqrrfJ pic.twitter.com/WkETeNqfgY