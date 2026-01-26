Atrase de apa care nu a înghețat și de peștele din belșug, păsările au rămas în oraș, spre încântarea trecătorilor.

Specialiștii au însă și un avertisment: admirați-le, dar nu le aruncați pâine!

Egretele sunt pescari iscusiți și își găsesc singure hrana.

Deși sunt obișnuite cu liniștea bălților, egretele care au pus stăpânire pe râul Cibin nu s-au speriat de agitația orașului.

Egreta mare este ușor de recunoscut după ciocul galben și picioarele negre. Fiind păsări parțial migratoare, înaripatele au refuzat să plece în țările calde, pentru că iarna a fost blândă, iar apa râului nu a înghețat.

Bogdan Federeac, ornitolog: „Au început să crească numărul lor. În timpul anului poți vedea una, două egrete pe Cibin, iar acum, cu puțin noroc, poți vedea cel puțin 15 pe o porțiune a Cibinului din oraș.”

Localnicii care ies la plimbare sunt fascinați.

Femeie: „Minunate! Nu le-am mai văzut până acum, parcă îmi dau sentimentul că vine primăvara mai repede când le văd. O minunăție!”

Bărbat: „Se adună tot timpul ele și pescuiesc, stau așa de frumos! Ele se uitau cu capul aici și au prins peștele din partea cealaltă.”

Specialiștii spun că râurile urbane au devenit mai curate în ultimii ani, așa că atrag tot mai multe specii. Egretele au hrană din belșug și împart teritoriul cu rațele sălbatice.

Bogdan Federeac, ornitolog: „Teoretic sunt doar două specii de egrete în România, egreta mică și egreta mare. Egreta mică e doar oaspete de vară. În schimb, egreta mare este sedentară, cuibărind în România, drept care o vedem și acum iarna.”

Ornitologii ne recomandă să le admirăm de la distanță și, foarte important, să nu încercăm să le hrănim, pentru a nu le influența comportamentul.

