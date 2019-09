I s-a spus că mai are 6 luni de trăit, dar a luptat. Povestea unei femei ignorată de medici

Emma Ellis, în vârstă de 45 de ani, a aflat de la medici că mai are doar șase luni de trăit.

„Când am aflat, m-am enervat foarte tare. Nu vreau să fiu rea, că n-o să mă ajute, dar știu că dacă mi s-ar fi făcut mai devreme o tomografie computerizată, tumora ar fi fost depistată mai repede și tratată. Când medicii au găsit-o, într-un final, avea deja un diametru de cinci centimetri”, a povestit Emma, citată de Mirror.

Mum's cancer 'missed' for six months - now she has 'less than a year to live' https://t.co/nVPRtP1hJ7 pic.twitter.com/jNwTqIkcWE

Femeia a ajuns prima dată la medic în aprilie 2018. Avea dureri abdominale puternice și le-a cerut medicilor să-i facă mai multe analize și teste. Ea susține că i s-a spus că riscul să aibă cancer este zero.

„Medicii s-au uitat la mine, au văzut că am 45 de ani și s-au gândit „n-are cum să aibă cancer pancreatic”, o boală care afectează, în general, persoanele de peste 70 de ani. Totuși, eu am știut că ceva nu e în regulă”, a povestit femeia.

Cu toate acestea, septembrie 2018, medicii au anunțat-o că are o tumoră la pancreas.

Medicii i-au spus inițial că suferă de ulcer și i-au dat un tratament. Cum starea ei s-a înrăutățit, ea a cerut din nou ajutorul și a ajuns să fie consultată de nu mai puțin de 13 medici. Femeia chiar a implorat cadrele medicale să o facă bine: „Pur și simplu știam că este foarte grav”.

Într-un final, Emma a primit diagnosticul: cancer pancreatic.

„A fost oribil. Am avut un atac de panică și totul părea ireal. Fiicele mele au venit la spital și a trebuit să le spun. Mi s-a zis că mai am șase luni de trăit și a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că nu o voi mai vedea pe cea mică crescând. A fost cumplit”, a continuat ea.

Emma Ellis a trecut prin șase ședințe de chimioterapie, care i-au redus la jumătate tumora. Apoi a primit vestea teribilă că nu va putea face radioterapia standard, tocmai pentru că tumora se află în apropierea unor organe vitale.

A mum from #Morecambe is trying to raise £120,000 for proton beam therapy in the US. Emma Ellis has pancreatic cancer and desperately needs the treatment #HeartNews https://t.co/bkX3U2FMBg pic.twitter.com/FsLSwsWYWq