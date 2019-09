Moarte absurdă a unui turist, în Thailanda. Ce a păţit după ce a vrut să bea apă noaptea

Bărbatul ar fi vrut să meargă la toaletă în timpul nopții, dar s-a împiedicat și s-a lovit de ușa de sticlă de la balcon, scrie Daily Mail.

Potrivit autorităților, locale el a fost la un festival cu mai mulți prieteni înainte să se întoarcă în camera de hotel unde a avut loc accidentul.

În urma unei autopsii, s-a stabilit că el a murit din cauza unei hemoragii abdominale, după ce s-a tăiat în sticla spartă a uşii.

