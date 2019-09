Un tânăr condamnat la închisoare după ce ar fi plănuit un masacru. Cum s-a apărat

Tânărul ar fi idolatrizat ucigașii în serie și ar fi planificat un atac armat, informează Mirror.

Kyle Davies a cumpărat arma și muniția de la un dealer și ar fi primit instrucțiuni clare despre un atac, de la alți ucigași.

În urma procesului, acesta a fost găsit vinovat pentru posesia unei arme și de intenția de a pune în pericol viața altor persoane.



„Materialele pe care le-au găsit poliția erau tulburătoare. Ele arătau cum tânărul a făcut un studiu intens și faptul că avea un mare interes despre ucigașii în serie”, a declarat judecătorul care s-a ocupat de caz.

După acuzațiile care i s-au adus, Davis ar fi negat că voia să atace pe cineva și că arma era pentru a se sinucide.

Teen who idolised mass killers jailed for 16 after buying gun online https://t.co/HdGA14CvTv pic.twitter.com/ywZf9GGSs3