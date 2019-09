A fost violată și lovită de soțul ei în fața copiilor săi. Gestul care a salvat-o

Victima ar fi fost violată constant de soțul ei, timp de zece ani, informează The Sun. De asemenea, Jane Hanmore ar fi fost jignită și lovită de bărbat.



„Spun toate lucrurile astea pentru a le arăta altora că îți poți reconstrui viața după un abuz. Nu este niciodată prea târziu pentru a scăpa și pentru a avea parte de dreptate”, a declarat Jane.

Prima dată când soțul ei a violat-o a fost la doar câteva luni după ce s-a născut primul lor copil.

„Nu am putut niciodată să scap. Într-o zi, copiii mei au intrat în bucătărie în timp ce el mă viola și când m-au întrebat de ce plâng, le-am spus că m-am tăiat la deget. După aceea le-am spus să se ducă înapoi în sufragerie. Mi-a fost frică să spun cuiva și din cauza lui am crezut că nimeni nu mă va crede”, a mai spus ea.

Mum’s hell at being raped weekly by her husband including in front of their children https://t.co/ESccolBwtM