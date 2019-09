A murit așteptând o oră ambulanța. Boala rară de care suferea o fetiță de 12 ani

Ffion Jones, din Țara Galilor, a fost dusă de mama sa la un medic generalist, după ce s-a plâns că are o stare constantă de oboseală și pentru că vomita. Când a ajuns la medicul Nicola Leeson, fata respira foarte rapid, avea un ritm cardiac foarte accelerat, iar presiunea sângelui era atât de slabă încât nu a putut fi înregistrată. Toate acestea au determinat-o pe Nicola Leeson să cheme o ambulanță specială, care trebuia să sosească în maximum 8 minute, notează Wales Online.

Când în sfârșit ambulanța a ajuns, copila a fost trasportată la Spitalul Universitar din Țara Galilor. Medicii de aici au stabilit că fata suferă de Addison, o boală rară ce face ca glandele suprarenale să nu producă o cantitate suficientă de cortizol și de aldosterone. La o zi după internare, Ffion a murit. Totul s-a întâmplat în decembrie 2016. Joi, însă, au avut loc audieri în acest caz.

