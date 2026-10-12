În primele zile, tensiunea dintre Venus, aflată în Scorpion, și Marte, în Leu, pune accent pe resursele comune. Cheltuielile făcute din impuls, disputele din cauza banilor și deciziile luate în grabă pot dezechilibra bugetul.

În a doua parte a săptămânii, atenția se îndreaptă spre negocieri și contracte. Este un moment bun pentru a debloca situații financiare și a găsi soluții de redresare.

Spre finalul intervalului, accentul cade pe achitarea datoriilor și controlul cheltuielilor. Planificarea strictă și consolidarea stabilității materiale devin esențiale, în special pentru zodiile vizate direct de schimbările astrale ale săptămânii.

Nativii Taur, Balanță, Scorpion și Vărsător resimt cel mai puternic această dinamică în plan financiar:

Taur/Ascendent în Taur

Pentru Tauri, banii la comun, colaborările și datoriile sunt temele principale ale perioadei.

La începutul săptămânii, pot apărea întârzieri de plată sau discuții incomode despre împărțirea resurselor și recuperarea unor sume. Aceste situații cer clarificări și o privire sinceră asupra datoriilor.

Pe 15 octombrie, negocierile devin mult mai constructive. Există șanse mari să renegocieze anumite condiții și să obțină o înțelegere avantajoasă.

La finalul săptămânii, atenția se mută pe economii, organizarea bugetului și tăierea cheltuielilor care nu sunt absolut necesare.

Balanță/Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, veniturile proprii și stabilitatea financiară sunt pe primul loc.

Pe 12 octombrie, revin în actualitate plăți amânate sau apar nemulțumiri provocate de diferența dintre banii așteptați și cei încasați.

Începând cu 15 octombrie, perspectivele se schimbă în bine. Apar șanse pentru discuții profitabile, proiecte noi și surse suplimentare de venit.

La finalul săptămânii, cheltuielile legate de casă și de nevoile familiei impun o reorganizare a bugetului.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Pentru Scorpioni, săptămâna aduce în discuție cheltuielile și obligațiile financiare legate de familie și profesie.

Pe 12 și 13 octombrie, aspectele tensionate ale Lunii cu Marte, Pluton și Jupiter accentuează nemulțumirile legate de bani. Apar diferențe între așteptări și bugetul pe care îl au, forțându-i pe Scorpioni să reevalueze anumite decizii financiare. Prudența în negocieri și grija la cheltuieli sunt esențiale.

Pe 14 octombrie, se conturează soluții practice pentru echilibrarea resurselor.

Pe 15 octombrie, revenirea lui Pluton la mersul direct clarifică o problemă legată de o proprietate sau de bugetul familiei. Totodată, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter aduce idei noi de câștig.

În a doua parte a săptămânii, accentul cade pe organizarea cheltuielilor și respectarea obligațiilor materiale.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, banii sunt strâns legați de carieră și de contractele de colaborare.

Pe 12 și 13 octombrie, tensiunile astrale provoacă discuții aprinse la muncă, mai ales când vine vorba de salariu sau de plata unor colaborări. Așteptările financiare diferă de realitate, așa că este nevoie de prudență înainte de a accepta un proiect nou.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter deblochează o negociere și aduce oportunități de creștere a veniturilor. Revenirea lui Pluton la mersul direct îi ajută pe Vărsători să își gestioneze bugetul personal și deciziile.

Spre finalul săptămânii, nativii trebuie să își organizeze mai bine activitățile și să își clarifice responsabilitățile, asigurându-și astfel stabilitatea pentru perioada următoare.