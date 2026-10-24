În această perioadă, pot fi reluate discuții mai vechi, renegociate înțelegeri financiare și clarificate neînțelegeri care au afectat parteneriatele.

Pe 24 octombrie 2026, Mercur intră în mișcare retrogradă în zodia Scorpionului, un tranzit care se încheie pe 13 noiembrie 2026. Perioada aduce în prim-plan parteneriatele, resursele comune și situațiile care au rămas nerezolvate.

Acordurile mai vechi, promisiunile și înțelegerile financiare sunt reevaluate, iar chestiunile legate de datorii, cheltuieli comune și administrarea bugetului pot necesita renegocieri. Pot apărea neclarități legate de bani, responsabilități sau obligații, ceea ce impune o analiză atentă a termenilor conveniți anterior.

În plan personal, relațiile trec printr-un proces de reevaluare, în care sinceritatea și încrederea devin esențiale. Nemulțumirile, discuțiile amânate și problemele mai vechi pot reveni în atenție, determinând clarificarea așteptărilor și stabilirea unor limite. Retrogradarea lui Mercur nu indică neapărat rupturi, ci oferă ocazia de a identifica vulnerabilitățile și de a consolida relațiile pe baze mai solide.

Cum reconfigurează tranzitul lui Mercur retrograd dinamica fiecărei zodii:

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, tranzitul aduce în prim-plan creditele, datoriile și cheltuielile comune. Acordurile financiare din trecut sunt reluate și renegociate, mai ales dacă anumite condiții au rămas neclare. Nativii verifică atent documentele și refuză să își asume obligații noi doar pe baza unor promisiuni. În plan personal, discuțiile despre bani scot la suprafață nemulțumiri mai vechi, iar siguranța în cuplu este restabilită doar prin clarificarea responsabilităților și a contribuției financiare a fiecăruia.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, relațiile și parteneriatele profesionale trec printr-o perioadă de reevaluare. Discuții din trecut sunt reluate pentru a clarifica așteptări sau promisiuni pe care cele două părți le-au înțeles diferit. În cuplu, nativii sunt nevoiți să exprime lucrurile care îi nemulțumesc, renunțând la compromisuri. În plan profesional, revizuirea atentă a contractelor și a termenilor de colaborare îi ajută să prevină neînțelegerile.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, activitatea profesională și rutina zilnică suferă modificări. Unele sarcini de la locul de muncă trebuie reevaluate, iar anumite responsabilități cer explicații suplimentare. Comunicarea cu colegii este importantă, mai ales acolo unde apar erori de înțelegere sau diferențe de interpretare. Organizarea programului și verificarea detaliilor sunt soluțiile prin care Gemenii reușesc să gestioneze întârzierile și să finalizeze proiectele deja începute.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, revin în prim-plan subiectele legate de iubire, copii și proiecte personale. Discuțiile sentimentale neclare din trecut sunt reluate, iar anumite trăiri sunt analizate dintr-o perspectivă nouă. Nativii implicați în activități creative se întorc la idei mai vechi pe care acum reușesc să le finalizeze. În relațiile apropiate, exprimarea directă a dorințelor previne interpretările greșite.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, familia și locuința devin principalele preocupări. Sunt reluate discuții despre cheltuieli casnice, reparații sau modificări în organizarea spațiului de locuit. Anumite planuri necesită ajustări, iar documentele și plățile cer o verificare atentă. În relațiile cu membrii familiei, diferențele de opinie sunt rezolvate prin clarificarea punctelor de vedere și prin stabilirea responsabilităților fiecăruia.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, comunicarea, deplasările și activitățile administrative cer verificări suplimentare. Mesajele pot fi interpretate greșit, iar anumite discuții sunt reluate pentru a se ajunge la o concluzie. Nativii sunt nevoiți să confirme informațiile înainte de a le transmite și să acorde o atenție mai mare informațiilor primite sau semnării unor acorduri. Totodată, o conversație cu o rudă sau cu o persoană din anturaj aduce clarificarea unei neînțelegeri.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, perioada aduce o reevaluare a veniturilor și a priorităților financiare. Revin în actualitate negocieri, plăți întârziate sau oferte care cer o analiză atentă. Înainte de a face achiziții importante, nativii compară variantele și verifică toate condițiile. O reorganizare a bugetului îi ajută să identifice cheltuielile care pot fi reduse fără a renunța la confortul zilnic.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Mercur retrograd în propriul semn aduce o reevaluare a deciziilor și a modului în care comunică. Nativii revin asupra unor promisiuni, afirmații sau planuri personale care cer explicații suplimentare. În discuțiile importante, Scorpionii își formulează atent ideile, asigurându-se că intențiile le sunt înțelese corect de către ceilalți, fără a lăsa loc de presupuneri. Această perioadă de analiză îi ajută să își stabilească următorii pași.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, perioada aduce în prim-plan analiza unor chestiuni personale și reluarea unor proiecte amânate. Revin în actualitate amintiri, informații sau discuții lăsate neterminate în trecut. Nativii preferă să acționeze discret, departe de agitație, și își revizuiesc atent planurile înainte de a le face publice. Totodată, o gestionare echilibrată a programului zilnic îi ajută să evite suprasolicitarea.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, prietenii, colaborările și proiectele de grup trec printr-o etapă de reevaluare. Nativii reiau legătura cu foști colaboratori sau rediscută responsabilitățile în cadrul unei echipe. Anumite planuri de viitor cer modificări, mai ales dacă obiectivele celor implicați s-au schimbat între timp. Înainte de a-și asuma angajamente noi, Capricornii verifică atent condițiile și stabilesc ce se așteaptă de la fiecare în parte.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, cariera și relațiile profesionale necesită o analiză atentă. Revin în actualitate discuții despre responsabilități, proiecte amânate sau condițiile unei colaborări. Nativii verifică documentele și informațiile importante înainte de aprobare, iar negocierile cer timp suplimentar. Revizuirea strategiilor îi ajută să corecteze erorile și să își organizeze mult mai bine obiectivele profesionale.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, studiile, călătoriile și demersurile birocratice cer o revizuire atentă. Anumite deplasări suferă modificări, iar nativii verifică strict documentele înainte de a le depune sau semna. Totodată, aceștia revin asupra unor planuri de evoluție personală sau a unor decizii legate de un schimb de experiență pe care l-au amânat. Cântărirea atentă a tuturor informațiilor îi ajută să aleagă direcția potrivită pentru viitorul lor.