Heineken va elimina până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global în următorii doi ani – aproape 7% din forța sa de muncă, în contextul în care producătorul de bere se confruntă cu scăderea cererii, scrie The Guardian.

Compania, care produce mărcile Heineken, Amstel și Tiger, a anunțat că reducerile vor afecta atât personalul din producție, cât și angajații din birouri, din totalul celor 87.000 de salariați la nivel global, pe fondul unor „condiții de piață dificile”.

În România, Heineken are peste 1.100 de angajați care activează în zone diferite ale țării, în fabrici, la sediul central sau în echipa de vânzări. Compania are fabrici de bere la Miercurea Ciuc, Hațeg, Constanța, Craiova și Târgu Mureș.

Anunțul vine după ce al doilea mare producător de bere din lume după valoarea de piață și-a redus estimările privind creșterea profitului în 2026.

„Facem acest lucru pentru a ne consolida operațiunile și pentru a putea investi în creștere”, a declarat directorul financiar al companiei, Harold van den Broek, după publicarea rezultatelor anuale. Potrivit acestuia, unele locuri de muncă vor fi desființate în Europa, dar și pe alte piețe, iar o parte dintre reduceri fac parte din măsuri anunțate anterior, care vizează rețeaua de aprovizionare, sediul central și diviziile regionale.

Decizia vine la doar o lună după demisia surprinzătoare a directorului executiv Dolf van den Brink, în ianuarie, după șase ani la conducerea companiei. Van den Brink, care va pleca din funcție în mai, s-a confruntat cu presiuni pentru a accelera creșterea și productivitatea Heineken, cu resurse mai reduse, în contextul în care investitorii au acuzat compania că a devenit mai puțin eficientă.

Heineken a precizat că reducerile de personal urmăresc „accelerarea productivității la scară largă pentru a genera economii semnificative”.