Punctele de penalizare sunt diferite de punctele-amendă, acestea din urmă fiind folosite pentru stabilirea valorii amenzilor. Iată câte puncte poate primi un șofer, când se suspendă dreptul de a conduce și cum poate fi verificat online istoricul sancțiunilor rutiere.

Ce sunt punctele de penalizare și când se acordă

Punctele de penalizare se aplică, pe lângă amendă, pentru anumite contravenții prevăzute de Codul rutier. În funcție de fapta săvârșită, un șofer poate primi 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare, potrivit art. 108 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Printre faptele sancționate cu puncte se numără folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, fără dispozitiv de tip "handsfree", nepurtarea centurii de siguranță și anumite depășiri ale vitezei maxime admise.

De exemplu, depășirea vitezei cu 10-20 km/h peste limita legală aduce două puncte de penalizare. Pentru o depășire de 21-30 km/h se acordă trei puncte, iar depășirea cu 31-40 km/h este sancționată cu patru puncte. La o depășire cu 41-50 km/h, șoferul primește șase puncte de penalizare.

Punctele se înscriu în evidența conducătorului auto și se cumulează cu cele primite pentru alte contravenții.

Câte puncte de penalizare ai pe permis

Numărul punctelor de penalizare și situația sancțiunilor rutiere pot fi verificate prin istoricul sancțiunilor rutiere. Poliția Română pune la dispoziția șoferilor un serviciu online gratuit, prin platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne.

Orice posesor al unui permis de conducere eliberat de autoritățile române poate solicita istoricul sancțiunilor rutiere. Documentul poate fi obținut online, prin HUB MAI, sau fizic, prin structurile de poliție rutieră prevăzute de autorități.

Istoricul reflectă totalitatea abaterilor la regimul circulației pe drumurile publice care figurează active în evidențele Poliției Române, păstrate pe perioade determinate, în funcție de natura acestora.

Cumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea dreptului de a conduce, potrivit Codului rutier.

Punctele de penalizare nu trebuie confundate cu punctele-amendă. Primele se acordă pentru anumite abateri și se cumulează în evidența conducătorului auto, în timp ce punctele-amendă sunt unitatea folosită pentru calcularea cuantumului amenzilor contravenționale.

Cum verifici online istoricul sancțiunilor rutiere

Istoricul sancțiunilor rutiere poate fi obținut online, gratuit, prin platforma HUB de servicii a MAI. Potrivit informațiilor oficiale, documentul este generat automat, iar timpul mediu și timpul maxim de livrare afișate de platformă sunt de un minut.

Pentru a solicita documentul, șoferul trebuie să:

1. se autentifice în contul personal din HUB-ul MAI;

2. selecteze serviciul public online "Șoferi și vehicule" și să acceseze secțiunea "Istoricul sancțiunilor rutiere";

3. apese "Solicită istoricul sancțiunilor rutiere";

4. selecteze motivul cererii;

5. își exprime acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

6. apese "Trimite";

7. vizualizeze și, dacă dorește, să descarce istoricul generat.

Istoricul poate fi solicitat și fizic, la sediul serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliție județene, la Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau la Brigada Autostrăzi, după caz. Serviciul este gratuit.

Câte puncte de penalizare poate primi un șofer

Codul rutier prevede patru niveluri de puncte de penalizare: 2, 3, 4 și 6 puncte, în funcție de contravenția săvârșită. Printre cele mai frecvente situații se numără:

2 puncte de penalizare se acordă, printre altele, pentru:

folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, fără dispozitiv de tip „mâini libere”;

nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție, după caz;

depășirea vitezei maxime admise cu 10-20 km/h;

staționarea neregulamentară;

circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;

nerespectarea unor reguli privind întoarcerea, mersul înapoi, schimbarea benzii sau a direcției de mers.

3 puncte de penalizare se acordă, printre altele, pentru:

oprirea nejustificată;

circulația pe banda de urgență a autostrăzii;

depășirea vitezei maxime admise cu 21-30 km/h;

nerespectarea unor reguli privind întoarcerea, mersul înapoi, schimbarea benzii sau a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident cu pagube materiale;

nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față, dacă prin aceasta s-a produs un accident cu pagube materiale;

pătrunderea într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocată.

4 puncte de penalizare se acordă, printre altele, pentru:

nerespectarea obligațiilor în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate;

nerespectarea semnificației indicatorului „STOP”;

depășirea vitezei maxime admise cu 31-40 km/h;

circulația în condiții de vizibilitate redusă cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci în situațiile prevăzute de Codul rutier privind dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare.

6 puncte de penalizare se acordă, printre altele, pentru:

refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;

nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată;

depășirea vitezei maxime admise cu 41-50 km/h;

conducerea unui vehicul fără una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare;

circulația ori staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe autostradă;

staționarea sau parcarea pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate;

întoarcerea sau mersul înapoi pe autostradă, precum și traversarea între sensuri prin zonele interzise;

nerespectarea anumitor indicatoare la trecerile la nivel cu calea ferată;

schimbarea direcției de mers prin viraj la stânga cu încălcarea marcajului longitudinal continuu care separă sensurile de circulație;

pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare dacă, prin aceasta, se produce blocarea circulației în interiorul intersecției.

Punctele de penalizare se cumulează, iar atingerea pragului de 15 puncte atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

La câte puncte de penalizare se suspendă permisul

Suspendarea dreptului de a conduce intervine atunci când șoferul acumulează 15 puncte de penalizare. Prima suspendare pentru atingerea acestui prag este de 30 de zile.

Dacă șoferul acumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări, perioada de suspendare este de 60 de zile.

După acumularea celor 15 puncte, serviciul poliției rutiere care are șoferul în evidență îl înștiințează în scris cu privire la cumul și la perioada de suspendare, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare.

Șoferul are obligația să se prezinte la unitatea de poliție indicată în înștiințare în termen de 5 zile de la primirea acesteia, pentru a preda permisul de conducere.

Suspendarea dreptului de a conduce operează începând cu ziua imediat următoare predării permisului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare.

Suspendarea pentru cumularea celor 15 puncte anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.

Cât timp rămân valabile punctele de penalizare

Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de șase luni de la data constatării contravenției.

Există însă o situație specială. Dacă este depusă o plângere împotriva procesului-verbal prin care au fost aplicate puncte care contribuie la atingerea pragului de 15 puncte, termenul de anulare se suspendă pentru toate punctele care formează acel cumul. Suspendarea operează de la data înregistrării plângerii la instanță până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, punctele de penalizare nu rămân permanent în evidența șoferului. În mod obișnuit, acestea se anulează la șase luni de la data constatării contravenției, dacă nu intervine situația specială prevăzută de lege.

Ce este punctul-amendă și cât valorează

Punctele de penalizare nu trebuie confundate cu punctele-amendă.

Punctul-amendă este unitatea prin care se calculează valoarea amenzilor contravenționale. Potrivit art. 98 din OUG nr. 195/2002, un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Începând cu 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, după majorarea salariului minim brut pe economie. Ministerul Afacerilor Interne a precizat că această creștere este efectul mecanismului prevăzut de lege și nu reprezintă o modificare propriu-zisă a Codului rutier.

Amenzile sunt stabilite în puncte-amendă, în funcție de clasa de sancțiuni. Prin urmare, atunci când valoarea unui punct-amendă crește, cresc și amenzile calculate prin acest sistem.