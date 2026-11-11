Șoferul român care ar fi provocat carambolul de pe autostrada Tracia din Bulgaria are 61 de ani și se numește Ion Neo. Bărbatul, angajat al firmei de transport Comtrans Corlan SRL, din Drobeta-Turnu Severin, a fost reținut pentru audieri de autoritățile bulgare.

Patronul companiei spune însă că are în continuare încredere în angajatul său și susține că acesta nu este vinovat de producerea accidentului.

Corlan Ilie, patronul firmei de transport, a declarat pentru Știrile ProTV că Ion Neo este un șofer foarte bun și că nu are ce să-i reproșeze.

Reporter: V-a surprins ce s-a întâmplat?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Era un șofer foarte bun.”

Reporter: Aveați încredere în el?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Da, am și în continuare.”

Reporter: Acum ce e posibil să se fi întâmplat, ați vorbit cu el?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Am vorbit până aseară, la ora 21:00.”

Reporter: Și ce a zis?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Ce să zică? Ce poate să zică un om la necazuri?”

Reporter: A fost neatenție?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Și neatenție. N-a fost de vină el.”

Reporter: Deci nu are nimic să-și reproșeze?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Nu are cum să-și reproșeze, pentru că nu e de vină. Când te lovește cineva din spate, ești de vină dumneata? E de vină ceața, dar și șoferii ceilalți, pentru că nu au adaptat viteza la condițiile meteo. Spune în lege să adaptezi viteza la limita oricărui pericol. Ce făcea el? Trebuia să urce cu ea din față?”

Reporter: Deci el mergea normal în condițiile alea?

Corlan Ilie, patronul firmei: „Sigur.”

Reporter: Acum toată lumea e cu ochii pe el, fiind și reținut.

Corlan Ilie, patronul firmei: „Ce reținut? A fost. L-au reținut numai pentru declarații.”

Ce le-a spus șoferul român anchetatorilor din Bulgaria

Potrivit procurorului regional care coordonează ancheta, Ion Neo le-a declarat anchetatorilor că a frânat brusc din cauza ceții dense de marți dimineață.

Camionul pe care îl conducea, încărcat cu cereale și înmatriculat în România, ar fi fost punctul de plecare al carambolului de pe sensul Sofia-Burgas al autostrăzii Tracia. Bărbatul a fost audiat alături de alți 44 de martori.

Ancheta este însă la început, iar circumstanțele producerii accidentului nu au fost încă stabilite. Potrivit informațiilor prezentate de corespondentul Știrilor ProTV în Bulgaria, în fața camionului român s-ar fi aflat un jeep pe avarii. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta a fost motivul pentru care șoferul a frânat.

Autoritățile verifică și condițiile de trafic, inclusiv viteza cu care circulau șoferii în momentul impactului și starea carosabilului. În timpul cercetărilor au fost prelevate inclusiv probe din asfalt, pentru a se stabili cât de alunecoasă era suprafața drumului.

În urma accidentului, 12 oameni au murit, iar mai multe persoane au fost rănite. Un alt cetățean român se numără printre răniți.

Miercuri, în Bulgaria este zi de doliu național în memoria victimelor.