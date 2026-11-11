Rusia și Ucraina au convenit asupra unui schimb de amploare de prizonieri, a declarat negociatorul rus Vladimir Medinski (foto articol, stânga), după cea de-a doua zi a discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, fără să precizeze numărul persoanelor care urmează să fie eliberate sau data schimbului.

Medinski a spus că parametrii acordului vor fi anunțați în curând, potrivit agenției ruse de presă TASS, principal canal de propagandă al Kremlinului, citată de Kyiv Post.

Anunțul a fost cel mai concret rezultat prezentat de acesta, în declarațiile sale concentrându-se în rest pe securitatea europeană, pe criticile la adresa guvernelor europene și pe laudele aduse emisarilor președintelui american Donald Trump.

Întrebat de jurnaliști dacă poate oferi detalii despre negocieri, Medinski a spus că acestea nu vor fi făcute publice până când nu se va ajunge la acorduri finale.

Zelenski a declarat că propunerile aflate în discuție includ schimburi de câte 1.000 de prizonieri pentru 1.000 sau de câte 1.500 pentru 1.500.

Medinski a adoptat o poziție fermă și în privința teritoriilor, afirmând: „Fiecare centimetru de pământ rusesc va reveni Rusiei, într-un fel sau altul”. Nu a precizat la ce teritorii se referă.

Securitatea europeană, tema centrală a discuțiilor

Medinski a descris sistemul de securitate europeană drept tema centrală a negocierilor și a spus că participanții au găsit puncte comune în anumite privințe. El a afirmat că Rusia susține discuțiile despre modul în care va fi asigurată securitatea după încheierea războiului și a susținut că acest conflict a scos la iveală vulnerabilități majore ale actualelor mecanisme de securitate din Europa.

Sistemul trebuie privit în ansamblu, a spus el, adăugând că „un simplu plasture nu va fi suficient”.

Orice nou cadru de securitate ar trebui să fie echitabil și să nu fie construit în detrimentul altor țări, a declarat Medinski.

Laude pentru emisarii americani și critici la adresa Europei

Medinski i-a lăudat pe emisarii lui Trump, pe care i-a descris drept sinceri și eficienți, afirmând că Rusia le este recunoscătoare pentru activitatea depusă. El a îndemnat guvernele europene să învețe din ceea ce a numit realismul americanilor și dorința acestora de pace.

În schimb, a declarat că delegația rusă nu a purtat nicio discuție cu reprezentanții europeni la Abu Dhabi și că statutul acestora acolo nu este clar.

Medinski a acuzat guvernele europene că i-au înșelat în mod colectiv pe ucraineni și că au contribuit la moartea civililor.

El a mai spus că Rusia nu a primit nicio propunere din partea țărilor europene și a pus sub semnul întrebării ce ar avea Moscova de discutat cu acestea. Europa ar putea participa la negocierile de pace după ce își va dezvolta conștiința, a afirmat el.

Medinski a adăugat că Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană, dar nu și la NATO.

Reprezentanții Rusiei au readus în discuție propunerile Moscovei privind restructurarea arhitecturii de securitate europene, prezentate de președintele rus Vladimir Putin în cadrul discuțiilor cu președintele american de atunci, Joe Biden, în decembrie 2021.

La vremea respectivă, Moscova cerea, printre altele, oprirea extinderii NATO, reducerea prezenței militare a Alianței în țările care au aderat după 1997 și restricționarea cooperării militare cu statele postsovietice care nu fac parte din NATO, inclusiv Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că delegația rusă de la Abu Dhabi îl informează în mod regulat pe președintele Vladimir Putin cu privire la discuții.

Peskov a mai spus că delegația rusă nu a avut niciun contact cu reprezentanții europeni la Abu Dhabi. Potrivit acestuia, negocierile au fost discutate și în cadrul unei întâlniri dintre Putin și președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko.

Presa ucraineană, citând surse, a relatat că agenda celei de-a doua zile de negocieri a inclus posibilitatea unui armistițiu, probleme legate de energie și securitatea în Marea Neagră.

Prima zi de negocieri a avut loc marți, 10 noiembrie, și a durat aproximativ patru ore și jumătate. Părțile au convenit să continue discuțiile în ziua următoare.

Președintele Volodimir Zelenski a descris negocierile drept constructive și consistente, recunoscând în același timp dificultatea de a ajunge la acorduri cu Rusia. Zelenski a spus că a discutat cu echipa de negociatori a Ucrainei și a descris ziua de miercuri, 11 noiembrie, drept cea mai importantă pentru negocieri.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care nu a participat la întâlnire, a descris și el discuțiile drept productive, dar a avertizat că mai este mult de lucru.