Gestul tulburător pe care l-a făcut o femeie după ce a aflat că soțul ei mai are o nevastă

Potrivit autorităților, Ekaterina Khavchina și-a ucis cei doi copii de cinci și respectiv șase luni după ce a intrat cu ei în mare, informează Mirror.

Bebelușul a murit înecat, iar celălalt copil a fost declarat mort la scurt timp după ce a fost dus la spital. Femeia a fost salvată de către localnicii care au auzit țipetele copiilor.

Mum 'drowned her children after partner asked her to be polyamorous second wife' https://t.co/W2Kspx9Sqe pic.twitter.com/WLHXtI3y48