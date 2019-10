Gestul făcut de membrii unei bande, în timp ce primeau închisoare pe viață

Cei cinci membrii ai bandei Trinitarios, formată din americani dominicani, l-au ucis pe Lesandro Jr. Guzman în cartierul Bronx din New York, după ce l-au confundat cu o altă persoană, relatează The New York Post.

Crima a avut loc în data de 20 iunie 2018, iar băiatul ucis avea doar 15 ani.

The courtroom antics of two of Jr’s killers right before sentencing. José Muñiz and Jonaiki Martinez throwing up gang signs and smirking right before being sentenced to life. Jonaiki was also caught with a 1” sharp object in his shoe before arriving at court. #JusticeForJunior pic.twitter.com/8fbrVZToDW