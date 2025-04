Fiul directorului adjunct al CIA, Julian Gallina Gloss, ar fi fost ucis în timp ce lupta pentru Rusia în Ucraina, scrie agenția bulgară Novinite, care preia postarea de pe X a unui blogger specializat în război. Informația a fost, de asemenea, prezentată zilele trecute de presa rusă.

It is reported that the son of CIA deputy director Julianne Gallina Gloss, 21-year-old Michael Gloss died in Ukraine as a Russian soldier. He signed a contract with Russia’s MoD. His father, Iraq vet Larry Gloss, develops secure software for U.S. and NATO forces pic.twitter.com/HmMyAnym5N