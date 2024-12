Răsturnare de situație pe front. Trupele nord-coreene i-au atacat și ucis pe soldații ruși. Motivul este halucinant

Opt soldați ruși au fost uciși de forțele nord-coreene într-un recent incident de „foc prietenesc” în Kursk, potrivit serviciilor de informații ucrainene.

Soldații nord-coreeni au deschis focul asupra vehiculelor militare rusești, a declarat sâmbătă Defense Intelligence of Ukraine, atribuind incidentul unei bariere lingvistice între cele două forțe.

Acesta nu a precizat când a avut loc incidentul, dar a adăugat că barierele lingvistice continuă să fie un „obstacol dificil” pentru personalul rus și nord-coreean, conform traducerii The Kyiv Independent, preluată de Business Insider, care precizează că nu a putut verifica independent raportul.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a ajuta Rusia în lupta sa împotriva Ucrainei, au declarat oficiali din Coreea de Sud, Ucraina și SUA.

Dmytro Ponomarenko, ambasadorul Ucrainei în Coreea de Sud, a declarat pentru Voice of America luna trecută că numărul ar putea ajunge la 15.000, trupele fiind trimise prin rotație la fiecare două sau trei luni. El a afirmat că un număr cumulat de 100.000 de soldați nord-coreeni ar putea servi în Rusia în decurs de un an.

???????? Ukrainian media are now sharing drone footage of what they claim are North Korean soldiers in the Kursk region. pic.twitter.com/V4wlEJJa8H