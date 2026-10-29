Mirele este suspectat că ar fi montat camere de supraveghere ascunse în prizele din două dormitoare, pentru a-și filma invitații în momentele intime.

Doar că aceștia le-au descoperit și, inițial, i le-au încredințat chiar lui. Acum, atât mirele, cât și proaspăta sa soție sunt suspectați de violarea vieții private. Anchetatorii au făcut percheziții în locuința lor.

Felicia: „De curând, am fost invitați la o cabană, la un eveniment de familie al unor prieteni. Ne-am dus în camera pe care ei ne-au ales-o.”

Felicia și soțul ei s-au numărat printre cei 30 de invitați cazați în cabana de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu. Trebuia să fie nunta de neuitat a doi prieteni care aveau o relație de 10 ani. Și chiar așa a fost, însă din motive pe care nimeni nu și le-ar fi imaginat. Soțul Feliciei a fost cel care a găsit un dispozitiv de filmat.

Felicia Kopan: „Era încremenit, cu un dispozitiv în mână. Îl găsise în priză. Era un dispozitiv video și audio încorporat în priza dublă care era introdusă în priză, în fața patului nostru. Acest dispozitiv filma Full HD și surprindea toate detaliile care se pot petrece într-un pat. Aveam și în baie un al doilea dispozitiv introdus în priză, în fața dușului, care filma detaliile din duș.”

Un al treilea dispozitiv ar fi fost instalat într-o cameră în care ar fi fost cazate două tinere.

Șocați, Felicia și soțul ei susțin că i-au înmânat cardul de memorie chiar mirelui, fără să își imagineze că acesta ar fi orchestrat totul.

Ulterior, acesta ar fi distrus cardurile de memorie.

Felicia Kopan: „Am mers la poliție. Când au aflat că noi am mers la poliție, inclusiv cu dovezi, cu cardurile camerelor rupte, el a venit și a recunoscut că este persoana care a pus camerele. Ei bine, motivul este plauzibil și anume obținerea de material pentru masturbare. Când am auzit, mi s-a strâns stomacul.”

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, lucrează în IT, ca programator. Proaspăta lui soție ar fi aflat despre camere chiar de la el, după ce prietenii care descoperiseră dispozitivele i-ar fi cerut acestuia să mărturisească totul.

Corespondent Știrile Pro TV: „Polițiștii au făcut percheziții în locuința mirilor, într-un sat de lângă Sibiu. Au ridicat mai multe medii de stocare, printre care șase telefoane și patru laptopuri, care urmează să fie supuse unor percheziții informatice. Deocamdată, atât mirele, cât și soția lui au calitatea de suspecți în dosarul de violare a vieții private. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă au existat și alte înregistrări, dacă imaginile au fost păstrate sau distribuite și dacă femeia a avut vreun rol în această poveste. Infracțiunea cercetată poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.”