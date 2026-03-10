Este una dintre concluziile specialiștilor care s-au ocupat anul acesta de recensământul vietăților.

Multe dintre păsările care au rămas în Delta Dunării pe timpul iernii au încercat să se adăpostească pe ochiurile de apă care nu au înghețat.

Potrivit specialiștilor care au făcut recensământul acestor specii, doar pe lacul „Trei iezere” au fost văzute - la un loc - peste 12.000 de rațe cu ciuf.

Mihaela Cristescu, biolog, Complexul Muzeal Galați: „Condițiile mai severe de iarna aceasta, cu nopți foarte reci, cu temperaturi foarte scăzute, au făcut ca canelele din jur, pe care ele stăteau, se hrăneau, să înghețe”.

În același timp, gâsca cu gât roșu - o prezență importantă acum 3 ani în Deltă - nu prea a fost observată în acest sezon rece. Războiul din Ucraina ar putea fi o explicație. Astfel de păsări care vin la noi din Siberia au anumite nevoi.

Eugen Petrescu, ornitolog: „Locul de înnoptare să fie garantat. Or ce se întâmplă, tocmai noaptea încep atacurile cu drone. Multe din gâștele și rațele care vin în Delta Dunării și în Dobrogea iernează în grupuri mari în lacurile din imediata vecinătate a Deltei Dunării, din Ucraina”.

Corespondent PRO TV: „Specialiștii spun că iarna mai geroasă decât cele din ultimii ani a făcut ca rațele și gâștele să nu mai vină în număr atât de mare în Delta Dunării. Cel mai probabil ele s-au oprit mai la sud, în Bulgaria sau Grecia”.

Cristian Domșa, ecolog, Societatea Ornitologică Română: „Pur și simplu au plecat mai spre sud și revin în funcție de modul cum se dezgheață apele”.

După recensământ, experții au stabilit că, în această iarnă, cea mai des întâlnită pasăre în Deltă a fost lișița, cu 25.000 de exemplare, urmată de rața mare.