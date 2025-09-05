Femeile din politică vor fi supuse testului sosurilor picante La Măruță! Aleg să spună tot sau „le va lua gura foc?”

După ce candidații la președinție au acceptat cea mai picantă provocare, a venit rândul femeilor din politica românească să intre în jocul care le va pune în fața unor decizii dificile.

Cătălin Măruță le pregătește cele mai neașteptate întrebări, iar ele vor trebui să aleagă: dezvăluie totul sau gustă din cele mai picante sosuri pentru a păstra întrebarea un secret.

Începând de luni, 8 septembrie, până vineri, fiecare zi va aduce în platoul La Măruță dezvăluiri incendiare. Săptămâna de foc pentru femeile din politică va arăta astfel:

· Luni, 8 septembrie – Viorica Dăncilă;

· Marți, 9 septembrie – Lavinia Șandru;

· Miercuri, 10 septembrie - Clotilde Armand;

· Joi, 11 septembrie - Diana Buzoianu;

· Vineri, 12 septembrie – Raluca Turcan.

De-a lungul timpului, numeroase persoane publice au acceptat provocarea care scoate la iveală cele mai surprinzătoare răspunsuri.

Regulile sunt clare: invitații primesc întrebări pe care le citesc în gând, iar apoi trebuie să răspundă cu voce tare, oricât de incomode ar fi adevărurile dezvăluite. În final, alegerea le aparține: pot spune cu voce tare întrebarea sau pot decide să guste din unele dintre cele mai picante sosuri, pentru a păstra secretul.

Așadar, nu ratați, de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV și pe VOYO, noi ediții din emisiunea La Măruță.

