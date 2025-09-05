Femeile din politică vor fi supuse testului sosurilor picante La Măruță! Aleg să spună tot sau „le va lua gura foc?”

Stiri Diverse
05-09-2025 | 13:03
la maruta

După ce candidații la președinție au acceptat cea mai picantă provocare, a venit rândul femeilor din politica românească să intre în jocul care le va pune în fața unor decizii dificile.

autor
Stirileprotv

Cătălin Măruță le pregătește cele mai neașteptate întrebări, iar ele vor trebui să aleagă: dezvăluie totul sau gustă din cele mai picante sosuri pentru a păstra întrebarea un secret.

Începând de luni, 8 septembrie, până vineri, fiecare zi va aduce în platoul La Măruță dezvăluiri incendiare. Săptămâna de foc pentru femeile din politică va arăta astfel:

· Luni, 8 septembrie – Viorica Dăncilă;

· Marți, 9 septembrie – Lavinia Șandru;

Citește și
indulcitor
Îndulcitorii artificiali duc la o îmbătrânire mai rapidă a creierului - studiu

· Miercuri, 10 septembrie - Clotilde Armand;

· Joi, 11 septembrie - Diana Buzoianu;

· Vineri, 12 septembrie – Raluca Turcan.

De-a lungul timpului, numeroase persoane publice au acceptat provocarea care scoate la iveală cele mai surprinzătoare răspunsuri.

Regulile sunt clare: invitații primesc întrebări pe care le citesc în gând, iar apoi trebuie să răspundă cu voce tare, oricât de incomode ar fi adevărurile dezvăluite. În final, alegerea le aparține: pot spune cu voce tare întrebarea sau pot decide să guste din unele dintre cele mai picante sosuri, pentru a păstra secretul.

Așadar, nu ratați, de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV și pe VOYO, noi ediții din emisiunea La Măruță.

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 05-09-2025 12:59

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Îndulcitorii artificiali duc la o îmbătrânire mai rapidă a creierului - studiu
Stiri Diverse
Îndulcitorii artificiali duc la o îmbătrânire mai rapidă a creierului - studiu

Consumul zilnic de îndulcitori artificiali, chiar şi în cantităţi mici, este asociat cu un declin accelerat al funcţiilor cognitive şi cu o îmbătrânire prematură a creierului, arată un nou studiu.

”Caravane horror”. Cazul pentru care polițiștii din Ungaria și-au chemat în ajutor colegii din România
Stiri Diverse
”Caravane horror”. Cazul pentru care polițiștii din Ungaria și-au chemat în ajutor colegii din România

Polițiștii maghiari și români au lucrat împreună timp de o lună și jumătate în Ungaria pentru supravegherea traficului rutier cu risc, o atenție deosebită fiind acordată ”caravanelor horror” – transporturi cu nereguli care au traversat mai multe țări.

 

Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la o creșă din Australia: „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă
Stiri Diverse
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la o creșă din Australia: „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă"

Un bunic a luat acasă, din greșeală, un alt copil, de la o creșă din Sydney, Australia. Alarma a fost dată de rudele copilului care lipsea din instituție când au venit să-l preia.

Recomandări
Sindicaliştii din educaţie, către directorii şi inspectorii şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting
Stiri Educatie
Sindicaliştii din educaţie, către directorii şi inspectorii şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting

Sindicatele din educaţie invită cadrele didactice şi inspectorii şcolari să participe la mitingul şi marşul de luni organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump
Stiri externe
Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.  

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Septembrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28