Făina de banane, alimentul care face minuni în bucătărie. Veneficii, utilizări și rețete sănătoase

Stiri Diverse
faina de banane

Făina de banane este un superaliment care merită atenție datorită numeroaselor beneficii pentru sănătate și versatilității culinare. 

autor
Anca Lupescu

Obținută din banane uscate și măcinate, aceasta este în mod natural fără gluten și bogată în nutrienți. Descoperă de ce includerea făinii de banane în alimentație îți poate transforma obiceiurile alimentare și explorează rețetele noastre delicioase pentru a o introduce ușor în dietă.

Ce este făina de banane și cum se obține

Făina de banane ar putea avea calitățile necesare pentru a concura cu cele mai bune produse din această categorie.

Cunoașterea largă a valorii nutritive a bananelor poate atrage interesul consumatorilor, însă gustul plăcut, ușurința de utilizare în rețete și sustenabilitatea mediului sunt câteva dintre motivele pentru care această nouă făină fără gluten ar putea rămâne pe piață.

Prima întrebare în cazul unei făini alternative este cum se compară aceasta cu făina de grâu în rețete.

„Făina din banane verzi, în formă de calitate superioară, se comportă foarte bine la coacere și este una dintre rarele făinuri fără gluten care poate crește și își poate menține structura, deoarece este bazată pe amidon”, spune Krista Watkins, manager operațional la Natural Evolution Foods (Australia). Compania vinde făină de banane de aproximativ cinci ani în Australia, iar din luna mai a început comercializarea și în America de Nord prin internet, conform nutritionaloutlook.

Watkins afirmă că făina de banane diferă de cea de grâu prin „aroma naturală, ușor pământie” și prin culoarea ușor mai închisă după preparare. Ca și în cazul multor făinuri fără gluten, în unele rețete poate fi necesar un agent de legare.

Proprietăți nutriționale și beneficii pentru sănătate

Deși este puțin cunoscută și rar utilizată în Europa, făina de banane reprezintă o alternativă excelentă la făinurile tradiționale. Iată principalele sale beneficii nutriționale:

Bogată în amidon rezistent

Amidonul rezistent din făina de banane acționează ca o fibră solubilă. Favorizează digestia, îmbunătățește sănătatea intestinală și ajută la reglarea nivelului glicemiei. Acest lucru o face o alegere potrivită pentru persoanele cu diabet sau pentru cele care doresc să își controleze nivelul zahărului din sânge, conform santi-shop.

Fără gluten și hipoalergenică 

Spre deosebire de făina de grâu, făina de banane este în mod natural fără gluten, fiind potrivită pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten.

Sursă de vitamine și minerale 

Conține potasiu, esențial pentru sănătatea inimii și a mușchilor, precum și magneziu și vitamina B6, care contribuie la buna funcționare a sistemului nervos.

Conținut caloric redus 

Făina de banane este o opțiune ușoară pentru persoanele care își monitorizează greutatea. Datorită conținutului ridicat de fibre, oferă senzația de sațietate și ajută la reducerea poftelor alimentare.

Indice glicemic scăzut 

Având un indice glicemic redus, făina de banane ajută la menținerea nivelului de energie stabil pe parcursul zilei, fără creșteri bruște ale insulinei.

Beneficiile pentru sănătate ale făinii de banane 

Introducerea făinii de banane în alimentația zilnică poate avea efecte pozitive asupra mai multor aspecte ale sănătății:

Îmbunătățirea digestiei: datorită conținutului de fibre, susține tranzitul intestinal regulat și hrănește bacteriile benefice din intestin.

Controlul greutății: efectul de sațietate reduce tendința de a consuma gustări între mese.

Reducerea inflamației: amidonul rezistent acționează ca un antiinflamator natural la nivel intestinal.

Îmbunătățirea absorbției nutrienților: favorizează absorbția calciului și magneziului, importante pentru sănătatea oaselor.

Cum se folosește făina de banane

Făina de banane este un ingredient versatil, potrivit atât pentru rețete dulci, cât și pentru preparate sărate. Iată câteva idei:

Mic dejun

Clătite fără gluten: amestecă 100 g făină de banane, 2 ouă, 200 ml lapte (sau băutură vegetală), un praf de drojdie și puțină miere pentru clătite pufoase.

Smoothie: adaugă o lingură de făină de banane pentru a îngroșa smoothie-ul și a-i crește valoarea nutritivă.

Produse de patiserie

Brioșe: înlocuiește 50% din făina obișnuită cu făină de banane pentru o textură mai ușoară și o aromă subtilă.

Prăjituri: prepară o prăjitură cu banane folosind doar făină de banane și puțină scorțișoară.

Preparate sărate

Supe și sosuri: folosește făina de banane ca agent natural de îngroșare.

Chiftele: adaugă în chiftele de legume sau de carne pentru o textură potrivită.

Gustări

Biluțe energizante: amestecă curmale și nuci, presară făină de banane și modelează în bile pentru o gustare energizantă.

Batoane de casă: adaugă în batoane de cereale preparate acasă pentru consistență suplimentară.

Făina de banane vs făina de grâu 

Iată principalii nutrienți și al diferențelor dintre făina integrală de grâu și banană:

•  Atât făina integrală de grâu, cât și banana sunt bogate în fibre alimentare și potasiu.

•  Banana conține mai mult beta-caroten și alfa-caroten decât făina integrală de grâu, însă făina integrală de grâu conține mai mult luteină și zeaxantină decât banana.

•  Banana conține semnificativ mai multă vitamina C decât făina integrală de grâu.

•  Făina integrală de grâu are de 10,9 ori mai puțin zahăr decât banana.

•  Făina integrală de grâu conține cantități mai mari de tiamină, riboflavină, niacină și acid pantotenic.

•  Făina integrală de grâu este o sursă importantă de proteine.

•  Făina integrală de grâu este o sursă excelentă de fier.

Calorii și carbohidrați 

Făina integrală de grâu are un conținut caloric ridicat, iar banana are cu 73% mai puține calorii decât aceasta: făina integrală de grâu are aproximativ 332 calorii la 100 g, iar banana are 89 calorii.

În ceea ce privește raportul macronutrienților, făina integrală de grâu conține mai multe proteine, mai puțini carbohidrați și o cantitate similară de grăsimi comparativ cu banana.

Raportul macronutrienților pentru făina integrală de grâu este de aproximativ 11:84:5, iar pentru banană 5:93:3 (proteine: carbohidrați: grăsimi, raportate la aportul caloric).

Dată publicare:

