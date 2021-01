Doctorița de la SMURD Iași care a fost inclusă în "Atlasul Frumuseții". "Oamenii mă subestimează"

Facebook / The Atlas of Beauty

O tânără doctoriță, medic în cadrul SMURD Iași, a fost inclusă în „Atlasul Frumuseții”, proiectul foto-jurnalistic al Mihaelei Noroc.

Mihaela Noroc călătorește de ani buni prin toată lumea, fotografiind femei din diverse culturi, pentru a surprinde diversitatea şi frumuseţea autentică. Imaginile sunt postate pe pagina de Facebook "The Atlas of Beauty.

În urmă cu două săptămâni, a venit rândul medicului Giorgiana Loredana Matei să apară în "Atlasul Frumuseții".

„Am fotografiat-o pe Giorgiana acum câteva zile la Iași, în România. Ca medic în medicină de urgență, le-a văzut pe toate. A văzut copii murind și ea a fost cea care a trebuit să le dea părinților vestea tragică. A pierdut colegi și prieteni într-un accident de elicopter. A asistat la iad în 2020, lucrând în unitățile de terapie intensivă Covid-19. Dar, în timp ce experimenta atât de multă durere, ea a salvat sute de vieți. Și asta i-a dat puterea să continue.Sunt sigură că 2021 va fi un an mai bun pentru umanitate. Și asta pentru că lumea noastră are încă eroi precum Giorgiana. Este timpul să le arătăm mai mult respect și să le auzim cu adevărat vocea!”, este mesajul postat în 2 ianuarie, pagina de Facebook "The Atlas of Beauty".

Giorgiana Loredana Matei este originară din Săveni, județul Botoșani, și a urmat cursurile UMF Iași, specializarea Medicină Generală. Ulterior a plecat pe drumul medicinei de urgență și este de 3 ani medic specialist, făcând parte din echipajul de pe elicopterul SMURD, potrivit Bună Ziua Iași.

Giorgiana are 33 de ani și spune că până acum a pus cariera pe primul loc.

„Am 33 de ani și până acum am pus cariera pe primul plan. Nu m-am ocupat prea mult de viața personală, nu m-am căsătorit și nici nu am copii”, a spus tânăra pentru sursa citată.

„Frumusețea este de multe ori un dezavantaj pentru că oamenii mă subestimează. Am fost numită și păpușă, și duduie, dar nu m-a deranjat”, a completat ea.

Giorgiana muncește din greu și își face treaba cu pasiune. Șefa UPU-SMURD Iași, prof. dr. Diana Cimnpoeșu, a avut doar cuvinte de laudă la adresa tinerei.

„Giorgiana este un medic muncitor și bine pregătit și face parte din echipa mea. Toată echipa este plină de persoane foarte capabile, care muncesc la fel de mult și de care sunt mândră. Sunt foarte multe fete angajate în UPU-SMURD care dau dovadă de curaj și care merită toată lauda și aprecierea. Nu pot să spun că cineva a muncit sau a făcut mai mult, la fiecare intervenție contează ca fiecare membru să își facă bine treaba. Pot vorbi ore în șir despre ei și munca pe care o fac zi de zi”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu pentru BZI.

Despre intervenţiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului îşi aduce aminte cu drag. Una dintre ele i-a rămas în minte şi o amuză şi acum.

„Un pacient, victima unui accident rutier, fiind confuz după ce îşi pierduse cunoştinţa şi pe care îl însoţeam spre spital, la un moment dat s-a trezit, s-a uitat la mine şi m-a întrebat dacă a murit şi a ajuns în rai”, îşi aminteşte dr. Giorgiana Matei.