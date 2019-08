Detaliul terifiant observat de o mamă după ce i-a făcut fiicei 2 poze în curtea casei. FOTO

Fotografia unei fete, făcută în prima zi de clasa a VII-a, a devenit virală pe rețelele sociale. Mama ei a povestit că s-a speriat îngrozitor după ce a observat un detaliu care i-a scăpat inițial.

Brooke Mills, din SUA, a pozat lângă un copac din curtea casei sale. La prima vedere nu părea nimic în neregulă, numai că pe trunchiul arborelui era un șarpe foarte aproape de ea.

Mama fetei spune că a observat reptila după ce i-a făcut două fotografii.

„Doamne, a fost înfricoșător! Am făcut două poze și i-am spus: ‘zâmbește, draga mea!’, apoi am văzut șarpele. I-am spus ‘Brook, vino aici’ și din privire mi-a dat de înțeles că nu terminaserăm de făcut pozele. Am insistat: ‘Brooke, pleacă de lângă copac acum’. I-am spus-o foarte calm, dar sunt convinsă că a citit tot pe fața mea”, a povestit femeia, conform al.com.

Imaginea cu adolescenta a fost distribuită de mii de ori pe rețelele sociale.