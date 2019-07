Un papagal a uimit oamenii de știință. Pasărea dansează pe melodii Queen sau Cindy Lauper

Un papagal cacadu cu creastă galbenă a uimit o echipă de oameni de ştiinţă din Statele Unite, după ce a fost filmat dansând pe melodii ale trupei Queen sau Cindy Lauper.

Astfel, papagalul a fost filmat în timp ce se leagănă, îşi întinde gâtul şi dă din cap pe melodii precum ''Another one bites the dust'' (Queen) şi ''Girls just want to have fun'' (Cyndi Lauper).

O echipă de oameni de ştiinţă din Statele Unite a concluzionat că dansul nu se limitează la oameni, relatează luni Press Association, potrivit Agerpres.

Papagalul Snowball, capabil să efectueze 14 mişcări ''spontane, remarcabil de diverse'' pe sonorităţile unor hituri din anii '80, demonstrează că dansul nu se limitează la oameni, ci este un răspuns la muzică atunci când anumite condiţii sunt prezente în creier.

Papagalii au aptitudini vocale deosebite, fiind capabili să deprindă sunete diverse datorită unor conexiuni auditiv-motorii solide din creier.

Autorii unui studiu publicat în jurnalul ştiinţific Current Biology au încercat să afle cum a reuşit Snowball să dobândească aptitudinile de dansator şi dacă papagalii sunt capabili să imite mişcări.

Ei au continuat: ''O altă posibilitate ar fi aceea ca unele mişcări să reflecte creativitatea. Acest lucru ar fi de asemenea remarcabil, deoarece creativitatea la fiinţele non-umane a fost documentată în comportamente cu scopul de a obţine un beneficiu fizic imediat, precum accesul la hrană sau la oportunităţi de împerechere''.

''Snowball nu dansează pentru mâncare sau pentru a se împerechea; în schimb, dansul lui pare să fie un comportament social utilizat pentru a interacţiona cu îngrijitorii umani (stolul lui surogat)'', au notat oamenii de ştiinţă.

Înregistrările video au fost filmate în 2008, când Snowball avea 12 ani, şi l-au transformat într-o adevărată senzaţie pe YouTube, clipurile cu el fiind vizualizate de milioane de ori.

Un studiu publicat la scurt timp după aceea a demonstrat că papagalul era capabil să ţină ritmul, însă ulterior, proprietara sa şi autoare a cercetării, Irena Schulz, a observat că Snowball era capabil să efectueze o gamă largă de mişcări.

Cercetătorii, care au reanalizat înregistrările video, au concluzionat că mişcările lui Snowball sunt intenţionate şi spontane şi se manifestă în condiţiile prezenţei a 5 factori, pe care papagalii şi oamenii le au în comun, precum atenţia la mişcările comunicative, abilitatea de a le imita şi tendinţa de a forma legături sociale pe termen lung.