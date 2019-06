Urs polar înfometat, observat căutând mâncare într-o groapă de gunoi. Video viral

Animalul a fost reperat iniţial duminică seara în zona industrială Talnakh, situată la nord-est de Norilsk, căutând de mâncare în pubele, scrie Agepres.

Imaginile cu animalul vizibil epuizat au făcut ocolul reţelelor de socializare din Rusia.

An emaciated polar bear has wandered into a Siberian rubbish dump hundreds of kilometres from its natural home searching for food

