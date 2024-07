Descoperirea istorică făcută într-un canal. Ce au scos arheologii din pământ | FOTO

Oraşul a fost fondat între 356 şi 339 î.Hr. de Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare.

Potrivit Le Figaro, această statuie de 2 metri înălţime este foarte bine conservată deoarece, potrivit arheologilor bulgari, locuitorii din Heraclea Sintica au acoperit-o cu pământ şi au plasat-o în canalele construite sub dominaţia romană după ce un cutremur teribil din jurul anului 388 d.Hr. a devastat oraşul fondat de faimosul rege macedonean.

Liudmil Vagalinski, şeful echipei arheologice bulgare, a oferit Reuters o primă evaluare: „Capul lui Hermes este bine conservat, cu doar câteva fracturi vizibile pe mâini. Este probabil o copie romană a unui original datând din civilizaţia greacă antică, adică între 700 şi 300 î.Hr.".

A life-sized (almost 2m) white marble statue was found in the ancient town of Heraclea Sintica (VI-IV century BC) near #Rupite village, Bulgaria. The statue is likely the god Hermes. It's the best preserved statue found in the area and likely all of #Bulgaria. ???? pic.twitter.com/fy6qtgJdUn